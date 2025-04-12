網路二手賣家小心了 女粉轉售泰妍演唱會門票反被詐75萬元

〔記者邱俊福／台北報導〕詐騙集團利用網路購物行騙，從過去專扮演假賣家行騙買家，近期開始改變手法，瞄準網路二手交易賣家行騙，北市上月就有1名女粉絲在Dcard網路平台發聲，她原價轉售韓星泰妍（TAEYEON，前譯太妍）演唱會門票，遭假買家以其權限不足無法透過「順豐快遞」貨到付款的話術，誘騙操作網路銀行，一天內詐走達75萬元。

韓星泰妍日前在大巨蛋舉行演唱會。（遠雄創藝提供）

刑事局表示，近年越來越多人透過「Dcard」、「Facebook社團」或「LINE社群」等社交平台進行交易，但也因此衍生出不少詐騙風險，而經統計，上個月利用假買家騙賣家發生1688件，財損逾2億320萬元，提醒網路賣家需多加小心。

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上月11日，受害女粉絲在Dcard網路平台PO文，表達因故無法出席韓星泰妍在台北大巨蛋的演唱會，欲原價轉售門票，1名暱稱「viilan」的網友看到後主動私訊，表示願意加價購票，並要求用「順豐快遞」貨到付款。

由於該快遞公司沒有代收付款服務，該女粉絲無法操作時，「viilan」便以「權限不足」為由，轉介假冒的銀行客服，聲稱需進行金流驗證，結果女粉絲依指示操作匯款，共轉帳19次，共損失超過75萬元，事後對方全數失聯，才驚覺遭詐。

刑事局提醒民眾當心網路詐騙。（刑事局提供）

刑事局提醒，詐團常見針對賣家的詐騙流程，首先是假冒買家主動接洽，聲稱為保障交易，希望使用「7-11賣貨便」、「全家好賣+」或「蝦皮拍賣」等平台進行交易；之後編造交易異常藉口，待賣家建立賣場並提供連結後，對方便會以「付款失敗」、「帳戶凍結」、「訂單無法下單」等藉口，提供假客服連結，引導賣家點擊。

隨後，假客服人員接手聲稱賣家尚未完成「金流認證」或「交易授權」，要求提供銀行帳戶等個人資訊；冒充「銀行客服」來電表示可協助解除訂單問題，引導賣家操作ATM或登入網銀進行「驗證」，最後詐團誘導賣家輸入銀行帳號、密碼、OTP驗證碼等資料，並聲稱需支付「開通費」、「驗證費」、「綁定費」等費用，完成操作後，帳戶內資金隨即遭盜領。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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