金賽綸疑為重返演藝圈「求神」 李鎮浩再爆：曾為此到處借錢

南韓已故女星金賽綸與金秀賢的爭議還未結束。（翻攝自IG／YouTube）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓已故女星金賽綸與知名演員金秀賢的戀情紛爭尚未結束，YouTube自媒體「橫豎研究所」連環爆料金秀賢，而多次公開支持金秀賢的YTR李鎮浩近日也不甘示弱，不但列出多條疑點質疑「橫豎研究所」，還爆料金賽綸曾經為了重返演藝圈「借錢求神」。

李鎮浩在昨（11）日的影片中提到，金賽綸在2024年身體狀況不好、還經常做惡夢，因此在同年9月找到了一間首爾知名神廟，當時迫切想回歸演藝圈的她，因聽取某位好友的建議，決定在該間神廟進行「降神儀式」。李鎮浩還公開當時向這位「好友」確認此事的錄音檔，卻反遭對方暴怒回應：「這件事不能公布於眾，你聽誰說的？」

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錄音當中還提到「降神儀式」大概分為三個階段，金賽綸當時以為只需一次就能完事，但接下來需負擔韓幣3千萬（約新台幣75萬）的費用，她因無力償還為此到處借錢，但最後還是沒有完成全階段的求神儀式。此外，李鎮浩多次強調自己所做的金賽綸報導皆屬實，即便先前遭到家屬提告，他也絲毫不退讓。

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