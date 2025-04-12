（新碟快報）大師之作！諾蘭《全面啟動》行家收藏再收一次 珍藏庫柏力克、侯導、今敏作品

〔記者許世穎／專題報導〕由金獎「神導」克里斯多夫諾蘭執導的經典作品《全面啟動》今年將邁入15週年，2020年時也曾以「10週年紀念版」重登全台大銀幕，吸引不少影迷朝聖。而繼先前《星際效應》推出紀念版UHD+BD三碟版後，《全面啟動》也推出全新行家典藏鐵盒版，果然一上市就造成搶購。

克里斯多夫諾蘭執導的《全面啟動》今年將邁入15週年。（資料照，華納兄弟提供）

《全面啟動》集結包括李奧納多狄卡皮歐、渡邊謙、喬瑟夫高登拉維特、瑪莉詠柯蒂亞、艾倫佩姬、湯姆哈迪、席尼墨菲、湯姆貝林傑、迪利普勞和米高肯恩等陣容堅強的國際卡司，拍攝場景遍及全球各地，深入無盡的夢境世界。

請繼續往下閱讀...

劇情描述唐姆柯比（李奧納多狄卡皮歐 飾）是技高一籌的神偷，不過他偷竊的範疇極度危險，要趁人在心智最脆弱的入睡狀態時，深入其潛意識盜取寶貴的祕密。淪為國際逃犯、失去心愛的家人的他終於有機會挽回，但這個有機會重獲人生的「最後一票」竟不是要他偷竊，而是「植入想法」。

《全面啟動》推出三碟行家典藏鐵盒版（左）以及三碟典藏鐵盒版。（得利影視提供）

全新《全面啟動》UHD+BD三碟行家典藏鐵盒版除了玩家最愛收藏的STEELBOOK鐵盒版，還包含進口精美外盒、4張收藏卡（約13.2W x 16.8 H）、1張雙面海報（約42 W x 29.7H）、4張書籤（約8.4Wx16.8H）；除了「行家典藏版」，UHD+BD三碟典藏鐵盒版也同步上市，雖然少了上述贈品，但鐵盒本體是相同的，且附上外紙盒。

除了諾蘭經典再現，已故影壇大師史丹利庫柏力克的兩大經典作品《金甲部隊》與《發條橘子》也再度推出UHD+BD雙碟典藏鐵盒版，皆以外紙盒加上進口STEELBOOK鐵盒包裝推出。

史丹利庫柏力克的兩大經典作品《金甲部隊》與《發條橘子》推出UHD+BD雙碟典藏鐵盒版。（得利影視提供）

庫柏力克以傑出的傳奇手法帶領一班演技精湛的演員，獻上《金甲部隊》這部描述越戰，及將士兵變成殺人機器的殘忍訓練過程。《發條橘子》則是影史上最爭議、最惡名昭彰的經典名片之一，還曾經在台被列為禁片。兩部大師傑作典藏再現，絕對值得影迷及玩家收藏。

《千禧曼波》（左）、《藍色恐懼》數位修復珍藏版藍光BD。（得利影視提供）

講完兩位西方大師，也有來自東方的兩位大師的作品也推出珍藏版，分別是國際名導侯孝賢執導的2001年跨世紀經典《千禧曼波》，以及已故日本動畫大師今敏的經典代表作《藍色恐懼》，兩部作品皆於去年重映4K修復版創下佳績，這回以4K修復母帶推出全新數位修復珍藏版藍光BD，《千禧曼波》更是首度在台推出高畫質藍光，兩部電影DVD版也同步上市。

《千禧曼波》特別收錄訪談新聞：

侯導、舒淇珍貴訪談！回憶《千禧曼波》坎城初見「講一講還是想哭！」

此外，兩部音樂人相關紀錄片《瓊拜雅：三重人格》，以及《小提琴天后慕特：愛樂一生》則推出DVD。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法