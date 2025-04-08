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娛樂 最新消息

侯導、舒淇珍貴訪談！回憶《千禧曼波》坎城初見「講一講還是想哭！」

由侯孝賢執導、影后舒淇主演的《千禧曼波》，去年以4K修復版重返大銀幕，暌違多年再度吸引不少影迷朝聖。（資料照，東昊提供）由侯孝賢執導、影后舒淇主演的《千禧曼波》，去年以4K修復版重返大銀幕，暌違多年再度吸引不少影迷朝聖。（資料照，東昊提供）

〔記者許世穎／台北報導〕「侯導」侯孝賢2001年跨世紀經典《千禧曼波》去年以4K修復版重返大銀幕，暌違多年再度吸引不少影迷朝聖，近日首度在台推出珍藏版藍光BD，收錄侯孝賢與女主角舒淇的訪談，舒淇回憶當年在坎城影展的首映情景，依舊情緒滿溢，直說「其實現在講一講也還是想哭！」

舒淇坦言，當年拍攝初期壓力極大，不僅不熟悉侯導自由流動、不喊卡、也不喊Action的拍攝手法，還曾一度自我懷疑「是不是我演的不好啊？」而且一直不敢問侯導「是不是有需要什麼改進」，讓她不禁想「是不是大師拍戲的方法，跟人家如此的與眾不同？」

舒淇在《千禧曼波》訪談中笑憶當年拍攝點滴。（截自訪談影片）舒淇在《千禧曼波》訪談中笑憶當年拍攝點滴。（截自訪談影片）

直到某次，舒淇終於鼓起勇氣問侯導：「你可以直接跟我說，我可以承受得住。」沒想到侯導當下覺得對她很抱歉，趕緊解釋說其實他自己也在抓整個人物和環境，要她不要想那麼多，「這都是我的問題啦，演員沒有好不好的，只有導演好不好！」這番話讓她瞬間釋懷，放下包袱：「我就照自己的感覺演，情緒也更放鬆了，甚至不能說在演，是生活在那個角色裡面。」

回憶在坎城影展看完首映，舒淇直說：「我看了完整的一部電影，我才知道那三個多月來我在幹什麼，然後就覺得，這個角色好悲涼哦！」由於侯導在訪談中曾提到電影放映結束後，她準備去參加派對，在換裝時忍不住落淚，舒淇坦言：「對，先流了幾滴眼淚。」更一時情緒上心頭，當場真的差點又落淚。

影后舒淇回憶當年首度在坎城觀賞完《千禧曼波》的情景，差點當場又哭了。（截自訪談影片）影后舒淇回憶當年首度在坎城觀賞完《千禧曼波》的情景，差點當場又哭了。（截自訪談影片）

侯導則透露，當初希望藉著《千禧曼波》讓舒淇可以重新思考「表演」這件事，「因為她以前太聰明了，在香港拍戲隨便演一演就OK了，這是我的看法啦 可能別的導演認為不是這樣。」他說感覺面對表演這件事，可能會在她腦子裡面發酵，「她變成重新要認真去思考這個，要不要去面對、要不要去走這條路， 我感覺這個對她其實滿重要的。」

侯導也提到，《千禧曼波》是他探索現代主題的新起點，「我的現代不見得是現實的現代，而是我從時間、空間拉大的角度去看。」他強調，演員的真實狀態、生活痕跡才是電影的核心，「我想拍的是一種等同於真實的東西，不是相同，而是等同。」

電影《千禧曼波》是導演侯孝賢探索現代主題的新起點，也讓舒淇重新思考當演員這件事。（資料照，東昊提供）電影《千禧曼波》是導演侯孝賢探索現代主題的新起點，也讓舒淇重新思考當演員這件事。（資料照，東昊提供）

他也分享原本劇本構想是以「現在、過去、想像、意象與未來」五個層次構成，夕張的雪景原設定為「想像」的一部分，最終卻因大雪的真實性轉為寫實呈現。他遺憾沒能拍到當地拉麵奶奶的生活空間與兩兄弟的互動，但直言「剪接才是最有趣的階段」，因為能從素材中重新發現電影的生命。

此次藍光珍藏版收錄完整修復畫質與珍貴幕後訪談，讓影迷得以更深層理解《千禧曼波》在影史上的地位與創作背後的細膩心思，正如侯孝賢所說：「這部片，是我的另一個階段的開頭。」此外，還收錄刪減片段，更附上中英文本事劇照書，絕對值得影迷珍藏。

《千禧曼波》 推出數位修復珍藏版藍光BD。（得利影視提供）《千禧曼波》 推出數位修復珍藏版藍光BD。（得利影視提供）

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