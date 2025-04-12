5歲童星獨上男廁！ 母聽見「2男猥褻對話」急護子：仍留陰影

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「伊萊媽」Annie育有一對兒女，分別是伊萊和伊菲，經常在社群分享家庭生活，深受粉絲喜愛；她近日看到網友討論母親到底是否該帶年幼的兒子一起進女廁方便，於是分享自己遇過的「可怕經歷」，希望社會有讓媽媽與年幼兒子一起安心如廁的環境。

「伊萊媽」Annie希望社會有讓媽媽與年幼兒子一起安心如廁的環境。（翻攝自臉書）

Annie昨（11日）於臉書發文表示，看見近期吵得沸沸揚揚「女廁是否能讓媽媽帶兒子進入？」的話題，她完全理解，單身女性不接受任何男性進入女廁的想法，但是身為一個母親，希望社會能提供媽媽與年幼或需要特殊照顧小孩一起安心如廁的環境。

請繼續往下閱讀...

Annie憶起伊萊5歲時，有次兒子在外想上廁所，卻沒有親子廁所，於是讓他單獨去男廁，自己在門口等待，沒想到伊萊進去不久，2名男子從廁所走出來，嘴上還說著：「你有看到剛剛進去那個混血兒有多帥嗎？」、「好想再進去看看他的『鳥』是不是也很漂亮！」讓她當場嚇壞。

相關新聞：淚控陳建州性騷…遭電視台無視被封殺？大牙不忍揭內幕

所幸Annie及時反應過來，衝到廁所門口，向裡面大喊：「媽媽就在門口 ！有什麼事的話，一定要大聲地喊媽媽！」2名男子才離開。雖然伊萊當時不清楚發生什麼事，但她坦言，內心極度恐懼，甚至留下陰影，日後避免再使用該捷運站的廁所。

不過，Annie強調，自己分享這段經歷，不是希望女廁能夠開放讓男孩進去，只是讓大家知道媽媽一個人帶著小男生的時候，需要一個安全安心的環境，不用那麼提心吊膽。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法