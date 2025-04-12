淚控陳建州性騷…遭電視台無視被封殺？大牙不忍揭內幕

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大牙」周宜霈2023年6月指控11年前遭「黑人」陳建州性侵未遂，憶起種種不堪更數度當場落淚，為自己挺身卻黯然失業。事隔近2年，大牙坦言至今僅零星工作找上門，針對外界懷疑是否遭電視台封殺，她近日對此也做出回應。

相隔2年，大牙9日活動時坦言這段期間只有零星工作邀約，月收約莫1萬餘元，「我真的很想要拍戲，但明顯是因為講這些事（#metoo事件）影響工作！」語氣平靜卻仍藏不住心中的無奈與傷痕。

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大牙（右）2023年挺身為自己發聲，指控11年前遭陳建州性侵未遂。（資料照，記者胡舜翔攝）

大牙為自己挺身發聲卻換來如此遭遇，許多網友紛紛提出疑惑、不解，網友A表示「不懂為什麼因為出來發聲，就沒有廠商找妳合作，難道陳建州勢力這麼大？」大牙則直球回應：「我比你還納悶！」

網友B則懷疑道：「很不能接受事情發生後，三立跟台視這兩個原本常合作的電視台就當你不存在了！」對此，大牙則闢謠：「沒有那麼嚴重，去年是剛好沒有合適的角色，今年聽說都有新戲要動，也期待能出演新作品囉！」

面對雪片般飛來的關心，大牙也公開對外回應：「我在出來支持me too 運動之前，工作滿檔。之後，一路滑鐵盧，我比較想問，是否在平行時空裡的另一個我過的很好。」

面對網友C給予認同，「對妳的勇氣跟逆風而行印象深刻！」大牙則謙虛表示，其實不覺得自己逆風，「只是剛好讓我遇到了不對的人不對的事，又在大家意識紛紛抬頭的時候選擇站出來，請大家關注這個長期被忽略的議題而已。」

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