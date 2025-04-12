晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

淚控陳建州性騷…遭電視台無視被封殺？大牙不忍揭內幕

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大牙」周宜霈2023年6月指控11年前遭「黑人」陳建州性侵未遂，憶起種種不堪更數度當場落淚，為自己挺身卻黯然失業。事隔近2年，大牙坦言至今僅零星工作找上門，針對外界懷疑是否遭電視台封殺，她近日對此也做出回應。

相隔2年，大牙9日活動時坦言這段期間只有零星工作邀約，月收約莫1萬餘元，「我真的很想要拍戲，但明顯是因為講這些事（#metoo事件）影響工作！」語氣平靜卻仍藏不住心中的無奈與傷痕。

大牙（右）2023年挺身為自己發聲，指控11年前遭陳建州性侵未遂。（資料照，記者胡舜翔攝）大牙（右）2023年挺身為自己發聲，指控11年前遭陳建州性侵未遂。（資料照，記者胡舜翔攝）

大牙為自己挺身發聲卻換來如此遭遇，許多網友紛紛提出疑惑、不解，網友A表示「不懂為什麼因為出來發聲，就沒有廠商找妳合作，難道陳建州勢力這麼大？」大牙則直球回應：「我比你還納悶！」

網友B則懷疑道「很不能接受事情發生後，三立跟台視這兩個原本常合作的電視台就當你不存在了！」對此，大牙則闢謠「沒有那麼嚴重，去年是剛好沒有合適的角色，今年聽說都有新戲要動，也期待能出演新作品囉！」

面對雪片般飛來的關心，大牙也公開對外回應「我在出來支持me too 運動之前，工作滿檔。之後，一路滑鐵盧，我比較想問，是否在平行時空裡的另一個我過的很好。」

面對網友C給予認同，「對妳的勇氣跟逆風而行印象深刻！」大牙則謙虛表示，其實不覺得自己逆風，「只是剛好讓我遇到了不對的人不對的事，又在大家意識紛紛抬頭的時候選擇站出來，請大家關注這個長期被忽略的議題而已。」

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中