晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

《換乘2》海恩、賢奎再度爆分手 韓網曬證據曝時間線

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓素人戀愛實境秀《換乘戀愛2》促成海恩、賢奎配對成功，結束後穩定交往，怎料，2025年初被傳出分手消息，甚至有中國網友街頭目擊賢奎與另一名女性逛街，雙方都沒有正面回應。近期，網路上再度開始流傳兩人分手的消息，粉絲指出海恩刪除部分與對方有關的照片，情侶戒指也默默摘掉，甚至疑似去年耶誕節雙方都回歸單身。

海恩（左）、賢奎遭曝分手。（翻攝自IG）海恩（左）、賢奎遭曝分手。（翻攝自IG）

韓網近日有網友發文表示，「原來海恩、賢奎真的分手了」，引發不少網友討論。該名網友表示，近期發現海恩將情侶相關影片下架，甚至幾個月前就將情侶戒默默拿下，讓分手傳聞再度浮上檯面。也有網友指出兩人去年耶誕節是各自度過，進一步引發分手疑雲。

海恩去年耶誕節似乎自己過。（翻攝自IG）海恩去年耶誕節似乎自己過。（翻攝自IG）

許多粉絲在海恩經營的YouTube和IG底下留言：「是和賢奎分手了嗎？」、「兩人真的分手了？」、「還在交往中嗎？」、「因為刪了有關賢奎的照片，所以大家覺得你們分手了，如果是的話請正面回覆」，但也有網友覺得是謠言一場，經過確認後，也不是所有情侶相關貼文都被刪除。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中