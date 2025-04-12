《換乘2》海恩、賢奎再度爆分手 韓網曬證據曝時間線

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓素人戀愛實境秀《換乘戀愛2》促成海恩、賢奎配對成功，結束後穩定交往，怎料，2025年初被傳出分手消息，甚至有中國網友街頭目擊賢奎與另一名女性逛街，雙方都沒有正面回應。近期，網路上再度開始流傳兩人分手的消息，粉絲指出海恩刪除部分與對方有關的照片，情侶戒指也默默摘掉，甚至疑似去年耶誕節雙方都回歸單身。

海恩（左）、賢奎遭曝分手。（翻攝自IG）

韓網近日有網友發文表示，「原來海恩、賢奎真的分手了」，引發不少網友討論。該名網友表示，近期發現海恩將情侶相關影片下架，甚至幾個月前就將情侶戒默默拿下，讓分手傳聞再度浮上檯面。也有網友指出兩人去年耶誕節是各自度過，進一步引發分手疑雲。

請繼續往下閱讀...

海恩去年耶誕節似乎自己過。（翻攝自IG）

許多粉絲在海恩經營的YouTube和IG底下留言：「是和賢奎分手了嗎？」、「兩人真的分手了？」、「還在交往中嗎？」、「因為刪了有關賢奎的照片，所以大家覺得你們分手了，如果是的話請正面回覆」，但也有網友覺得是謠言一場，經過確認後，也不是所有情侶相關貼文都被刪除。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法