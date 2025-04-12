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娛樂 電視

春風易入圍體質！感謝亡母給福氣 曝與爸爸互動：像義賊廖添丁

〔記者林欣穎／台北報導〕劉品言主持​鏡電視《誰來演戲》第二季，本週載著好友春風趴趴走，除了互軋卡丁車外，春風為了力挺劉品言，還特地跟朋友商借全台不到十台的頂級跑車在節目中亮相，可謂是力挺到底誠意滿滿，春風也難得談到已經過世的媽媽，還有平時為何化身義賊廖添丁跟爸爸互動。

春風（左）在節目中說自己愛爸爸的方式，很像義賊廖添丁。（鏡電視提供）春風（左）在節目中說自己愛爸爸的方式，很像義賊廖添丁。（鏡電視提供）

春風從《艋舺》裡臨演開始他的演員之路，陸續參與演出《海霧》、《88海水浴場》、《黑的教育》、《請問，還有哪裡需要加強》到《白衣蒼狗》等，其中《88海水浴場》入圍了東京國際短片電影節，後面三部片讓他陸續入圍了兩次金馬獎跟一次台北電影獎，《白衣蒼狗》更讓春風首次參加坎城影展。這一切讓好友劉品言相當羨慕，假裝吃味的說：「為什麼你那麼容易入圍」，春風笑說他也知道很不容易，「所以我覺得我自己運氣非常的好」。

而春風的好運可能是源自媽媽，春風說媽媽是個吃齋唸佛而且盡到母親責任的好媽媽，卻在44歲那年就罹癌過世，他帶點哽咽地說：「我覺得她把她人生的福氣都積在我身上」，而媽媽的過世也成了春風浪子回頭的人生轉捩點。

春風（左）與劉品言互軋卡丁車，玩得不亦樂乎。（鏡電視提供）春風（左）與劉品言互軋卡丁車，玩得不亦樂乎。（鏡電視提供）

談到爸爸，春風表示現在把最好跟最多的愛都給了爸爸，而且自己關心爸爸的方式很特別，因為他常混到凌晨3、4點才回家，回到家第一件事就是打開爸爸房門，確認他睡得好不好，然後在床頭櫃放個一、二萬元再走出房門，特別的互動方式，讓他笑說：「很像義賊廖添丁」。

至於喜不喜歡當演員，春風表示一切都要看劇本、劇組跟演員。例如《白衣蒼狗》，因為劇本很痛苦沉悶，得早起拍攝外，跟他對戲的演員都是外籍演員，沒人可以一起聊天打哈哈。但《請問，還有哪裡需要加強》就完全不同，從導演九把刀、柯震東、宋芸樺到副導、攝影師，每個人都讓他在拍攝期間覺得很快樂，春風笑說：「我們就是一群幼稚鬼」。

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