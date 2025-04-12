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娛樂 電影

（專訪）林政勳感謝李鴻其送書！靠「電影字典」炸出靈感

林政勳去年以電影《優雅的相遇》獲得金馬獎入圍肯定，打開知名度。（記者潘少棠攝）林政勳去年以電影《優雅的相遇》獲得金馬獎入圍肯定，打開知名度。（記者潘少棠攝）

〔記者廖俐惠／專題報導〕林政勳在幕前幕後苦熬20年，去年終於以電影《優雅的相遇》打開知名度，更獲得金馬獎入圍的肯定，熱愛電影的他推薦的書籍還是與電影有關，他接受本報專訪，分享伊朗新浪潮電影開創者阿巴斯的書《櫻桃的滋味：阿巴斯談電影》，稱這是宛如「電影字典」般的存在。

阿巴斯生前到世界各地開設工作坊，而《櫻桃的滋味：阿巴斯談電影》正是濃縮這近20年以來一系列工作坊對話濃縮而成，林政勳舉例書中阿巴斯以「電梯」為主題邀請學生發想故事，而閱讀這本書的林政勳也跟著發想一個電梯的故事，就像自己也是工作坊的學生在上課一樣，有時候沒有靈感，林政勳就會再次翻閱這本書，「我看完這本書真的是靈感湧現，全部都炸出來，它真的是是一本工作之書。」

林政勳會在書上做筆記。（記者廖俐惠攝）林政勳會在書上做筆記。（記者廖俐惠攝）

提到熱愛閱讀的契機，林政勳分享年輕時喜歡武俠小說，金庸的《神鵰俠侶》、《射鵰英雄傳》等都是他的心頭好，後來一度沉迷於線上遊戲，卻擔心會因此上癮，又開始投入閱讀，卻發現自己讀不下去，「我想說為什麼要讀書，這些東西在網路上都看得到啊，直到我開始跟鴻其聊天。」

林政勳特別帶了兩本書分享，一本是《櫻桃的滋味：阿巴斯談電影》（左），另一半則是《大裂：胡遷中短篇小說集》。（記者廖俐惠攝）林政勳特別帶了兩本書分享，一本是《櫻桃的滋味：阿巴斯談電影》（左），另一半則是《大裂：胡遷中短篇小說集》。（記者廖俐惠攝）

林政勳當場與記者分享了一個他發想的電梯故事，短短不到1分鐘卻能引人入勝，十分吸引人。（記者潘少棠攝）林政勳當場與記者分享了一個他發想的電梯故事，短短不到1分鐘卻能引人入勝，十分吸引人。（記者潘少棠攝）

林政勳視北影影帝李鴻其是亦兄亦友般的存在，兩人共同編劇的電影《愛是一把槍》勇奪威尼斯影展「未來之獅獎」。林政勳分享大約6、7年前，李鴻其開始與他分享平時的閱讀習慣，並至少送了他6本書，包括卡夫卡的《變形記》、《寫給青年演員們》及《百年孤寂》等等，漸漸他發現文字是可以透過練習來習慣，閱讀一些書籍增長知識，笑說自己比學生時期還要用功太多了，「以前覺得上課好煩喔，後來就覺得有點後悔，當初沒多讀一點書。」

林政勳稱喜歡閱讀與李鴻其脫不了關係。（記者潘少棠攝）林政勳稱喜歡閱讀與李鴻其脫不了關係。（記者潘少棠攝）

林政勳侃侃而談又言之有物，給人留下好印象。（記者潘少棠攝）林政勳侃侃而談又言之有物，給人留下好印象。（記者潘少棠攝）

巧的是，李鴻其送的《百年孤寂》，在林政勳拍攝《優雅的相遇》時，導演張作驥也希望演員們能去看這本書，「（導演說）身為演員就是要多看書啊，希望你們去把《百年孤寂》看一看，我們大家都放在心上。」而這本書的書名「百年孤寂」剛好對應在他飾演的「阿勳」身上，對於塑造角色上很有幫助。

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