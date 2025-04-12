川普關稅震盪全球！張學友台灣開唱喊鬱悶 吐出驚人之語

〔記者陽昕翰／台北報導〕美國總統川普提出的關稅政策引發全球經濟的震盪，就連歌神張學友也關注，昨天他在小巨蛋開唱，笑曝近來有些鬱悶，打趣：「我對這種狀況，也不知道該笑還是哭。」自認非常渺小。

張學友小巨蛋開唱，門票一票難求。（JDS提供）

張學友重返小巨蛋舉辦「60＋巡迴演唱會」，昨晚舉唱到了第229場，今、明兩天都還有演唱會。

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平時張學友跑巡演時都不會外出，只待在飯店休息，對於近來經濟動盪，他昨天看了整天電視，笑稱歌迷應該也不好過，「天災人禍一大堆，特別在這種時間，包括我自己，要面對這種狀況，感覺自己非常渺小。」

張學友在小巨蛋舉辦「60＋巡迴演唱會」。（JDS提供）

張學友有感而發說：「我們這種小人物，唯一可以做的就是盡量做好自己，特別無法控制的狀況，如果我們自己做好一點的話，起碼會有多一點的正能量。」還笑稱：「不知道能不能改變那些瘋子啊，起碼我們可以改變我們的世界。」

張學友喊話所有歌迷都要身體健康，講完再秀一字馬絕活，他邊劈腿還笑稱：「我可以告訴大家，這樣拉久了就會痛！」

出道40年的張學友，已經舉辦了破千場的演唱會，強調表演、唱歌是他最喜歡做的事情，「只要我能唱，我都會繼續為大家表演的，希望大家都可以選擇自己喜歡做的事情。」

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