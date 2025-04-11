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館長妻昔遭傷流產！12歲愛犬年老體衰「放手執行安樂」

館長忍痛放手讓愛犬「大雄」安樂回汪星。（翻攝自臉書）館長忍痛放手讓愛犬「大雄」安樂回汪星。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「館長」陳之漢過去在直播時，愛犬「大雄」的身影也偶會出現在鏡頭前，生性兇猛的牠曾咬傷館長妻子及員工，讓他氣到放話送養或安樂死。如今12年過去，年邁的大雄身體已逐漸退化，沒有病痛地於今（11日）回到汪星球；據悉，館長不忍大雄被病痛折磨，忍痛請醫師到府進行安樂。

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12歲的大雄品種為高加索犬，以巨型犬而言就如同人類的93歲高齡，然而大雄近年來食慾不佳、嘔吐、行動困難，甚至連站立都顯得吃力，健康狀況每況愈下。員工今凌晨發文透露，館長即便不捨但更不忍大雄繼續受苦，因此決定請醫師到府執行安樂死，「很捨不得，但牠真的很痛苦，這樣一直拖著，牠不知道要痛苦多久。」

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館長曬出一系列與大雄的合影，悲痛道別。（翻攝自臉書）館長曬出一系列與大雄的合影，悲痛道別。（翻攝自臉書）

稍早，館長也曬出一系列與大雄的合影，悲痛道別「大雄2013～2025，我愛你，兄弟。」許多粉絲也為此感到鼻酸。此前，大雄曾多次傳出咬人事件，館長曾透露除了自己，有7名員工是受害者，妻子更是曾被二度咬傷，第一次右手被咬到血肉模糊，送醫縫合4針；第二次雖沒被咬到，卻險些遭攻擊還因此而流產，「大雄等於殺了我一個小孩，我老婆那時候很恨我，我跟老婆說牠只是一條狗，不是有意的。」

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