最怕訪小S！蔡康永感慨「我們會爆哭」追憶搭檔12年像奇蹟

〔記者邱奕欽／台北報導〕蔡康永、「小S」徐熙娣昔日攜手主持的談話性節目《康熙來了》一播就是12年，自2004年1月5日開播至2016年1月14日共2933集，節目中有許多經典單元至今讓觀眾印象深刻。回首主持職涯，蔡康永透露自己至少訪問過兩萬個人，不過卻未曾訪問過搭檔小S，說到此處的他頓時陷入沈默，不久後他語重心長表示若真的發生，「我們就真的會爆哭了！」

蔡康永（右）與「小S」徐熙娣主持節目《康熙來了》12年。（資料照，中天提供）

蔡康永與小S過去在《康熙來了》訪問過許多藝人、政治人物、職人、網紅及素人來賓，2015年節目停播後仍有許多觀眾相當懷念。回顧精彩的主持生涯，蔡康永近日坦言自己其實未有正式訪問過小S，這讓他感慨道「工作關係這麼親近，她也沒有訪問過我，我也沒有訪問過她，就很微妙，好像是越親近的人，你越不想訪問她，說不定是我們逃避的結果！」

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由於從來沒思考過這件事，蔡康永這才恍然大悟並認為此事確實可行，不過語畢卻陷入沈思，隨後開口「現在我們做訪問的話，我們就真的會爆哭了。」回憶主持《康熙來了》這12年，他透露是自己開心大笑密度最高的一段時光，並笑言若不是主持《康熙來了》是無法在這段時間笑那麼多次的，「那些笑是很真實的，覺得開心！」雖已名聞遐邇，但他仍謙虛表示《康熙》讓更多人認識了自己，「但並不是知道蔡康永，而是知道是小S身邊的那個人！」

蔡康永坦言自己其實從未正式訪問過小S。（資料照，中天提供）

蔡康永透露曾向小S抱怨「我竟然會淪落到是在旁邊的那個人！」當下，小S聽完其實有點惶恐，更隨即並反問「你不高興嗎？」然而，蔡康永知道此番話是小S擔憂他是否感覺到被忽視，他因此立刻澄清「沒有沒有！」說到此處，他滿懷感激表示「跟她搭檔其實是一個奇蹟一般的遭遇！」忠實觀眾都知道，這是他們最棒的默契，也是一段關係中最舒適的距離，因為有一種友誼叫「小S與蔡康永」。

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