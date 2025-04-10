小S主播表妹秀同框照 嘆：且行且珍惜

新聞主播張佳如（右）是小S的表妹。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕新聞主播張佳如外型亮麗，她還有個特殊的身分，那就是：她是「大S」徐熙媛、「小S」徐熙娣的表妹。大S今年農曆春節和家人到日本旅遊，因流感併發肺炎不幸過世，讓外界震驚且悲痛。張佳如今（10）在網路上曬出自己跟小S的照片，並感嘆：且行且珍惜。

小S（左）和表妹張佳如從未在螢光幕上同框。（翻攝自IG）

張佳如說「過年前錄的《小姐不熙娣》播出了！第一次和表姊一起在電視上出現」。張佳如透露，小S還是習慣喊她的小名「佳佳」，她也稱呼小S為「婷婷姊姊」，不像其他明星都喊「S姐」。她意有所指地說，從錄製到播出，中間發生很多事，再再提醒沒有什麼是理所當然，她感慨說「人生路上的一切都且行且珍惜」。

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主播張佳如感嘆，從節目錄製到播出，中間發生很多事。（翻攝自IG）

張佳如和大小S雖然是表姊妹關係，但從未在螢光幕前同框，小S歷經大S驟逝巨變後，已向《小姐不熙娣》請假半年，張佳如今天曬照，心中應該也有無限感慨。

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