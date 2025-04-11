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張家輝「臉貼」劉俊謙屁股！不敢讓劉德華露臀：我不敢問他

張家輝（左）、劉俊謙一同在台宣傳電影《贖夢》，兩人揮手面對媒體。（記者陳奕全攝）張家輝（左）、劉俊謙一同在台宣傳電影《贖夢》，兩人揮手面對媒體。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕香港影帝張家輝暌違10年來台，宣傳第四部自導自演電影《贖夢》，劉俊謙在片中背部全裸，張家輝為避免他人透過鏡頭看到劉俊謙的屁股，竟然整張臉都貼在機器上，強調「我要保護他」。

劉俊謙在《贖夢》中飾演治療張家輝的精神科醫生，提到在片中背部全裸，是否有特別運動、保養屁股？劉俊謙說沒有太過刻意，沒有心裡的關卡，「劇場有很多時候上課，穿很少衣服是正常」。張家輝則開玩笑說：「（屁股）打了一些玻尿酸。」笑翻眾人。

張家輝（左）、劉俊謙一同受訪，妙語如珠。（記者陳奕全攝）張家輝（左）、劉俊謙一同受訪，妙語如珠。（記者陳奕全攝）

張家輝認為，夢到全身赤裸是很正常的事情，他強調絕對不是來賣肉，當初詢問劉俊謙是否能夠露屁股，他很爽快就答應，沒有彆扭的狀況。不過因為一度攝影鏡頭停在劉俊謙的屁股，讓張家輝嚇得趕緊用整張臉遮住畫面，不讓更多人看到，「他這麼相信我，他有事情我不站出來，不夠義氣！」

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這次好友劉德華一口答應他的邀約來客串，表示「我想再過分一點的事情，他都會答應」，記者詢問那麼讓劉德華露屁股有機會嗎？張家輝笑說：「我沒見過他幹這個事情，如果有需要的話，我也不敢問他。」

張家輝不敢要劉德華露屁股。（記者陳奕全攝）張家輝不敢要劉德華露屁股。（記者陳奕全攝）

劉俊謙很欣賞張家輝，如今能合作非常開心，劉俊謙稱張家輝話不多，不過張家輝在片場親力親為，與攝影師、燈光師等人溝通，讓劉俊謙發現「你真的愛一個事情，不用講出來，透過他的行為就能看出來。」

張家輝不諱言當導演很辛苦，可能短時間不會再當導演拍戲，有一天還特別跟也想當導演的劉俊謙說，「俊謙你過來，你還是不要當導演好了！我真心跟俊謙說，將來想要當導演，責任的榮辱都要一個人面對，所有困難責任有非常大的壓力，但滿足感也很大。」

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最後劉德華的戲分為電影留下伏筆，被問到是否有續集？張家輝表示目前還沒有概念，「將來想不到，如果有將來我再去想將來！」不過如果票房好，當然也不排除這個可能性。

由於電影背景是在亞洲金融風暴時期，最近因為美國總統川普掀起的關稅議題，釀成各地股災，張家輝、劉俊謙都沒有涉略股票，張家輝回應「我哪有時間去管股票」，但他表示這樣的劇情來自於生活觀察，有些人在遭遇金融風暴後發生許多悲劇，股市起起伏伏，大家對投資有自由，但要當心。

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