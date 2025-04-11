張家輝隔10年來台灣喊是天堂！電影拍一半媽病逝嘆「沒托夢給我」

張家輝（左）、劉俊謙來台宣傳電影《贖夢》。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕香港影帝張家輝與劉俊謙一同來台宣傳驚悚電影《贖夢》，暌違10年踏上寶島的他，再次感受到台灣人十分熱愛電影，對電影的熱忱完全沒有變，「作為電影人好開心，看到大家喜歡電影，這裡就是天堂。」

相關新聞：陳慧琳驚喜現身《贖夢》映後 讓張家輝嗨跳起來

請繼續往下閱讀...

張家輝暌違已久來台，恰好碰到好友張學友在小巨蛋開唱，張家輝說昨天晚上有跟他聯絡，只是因為他今晚有首映無法前往，「原本他說要來，我跟他說你不要過來，人多，我怕傳感染給他，擔當不起！」結果張學友還跟他說「我有帶2、300名工作人員來」。

張家輝來台灣，有特別聯絡在小巨蛋開演唱會的張學友。（記者陳奕全攝）

《贖夢》是張家輝第四部自導自演的作品，電影以夢為發想，張家輝回想起小時候第一次被鬼壓床時非常驚恐，之後在TVB電視台拍劇時太過勞累，有一次在廢棄醫院拍攝時，坐在一旁不小心睡著，「我看見所有事情但不能動，那是在白天，我沒有害怕，而是覺得怎麼不是在半夜發生。」被問到是否有做過春夢的經驗？張家輝笑著反問現場媒體「想要訪問你們的經驗」，結果各種答案關於「液體」的答案百出，張家輝笑說：「我想大家有的我都有！」

他表示自己喜歡做夢，常常夢到開心的事情，被問到是否有做夢到一半打到太太關詠荷？張家輝笑說：「曾經我被她打過一次，不知道她是故意還是裝睡，我想了一陣子還是相信。」

張家輝提到電影拍到一半母親過世，不過母親從未托夢給她。（記者陳奕全攝）

電影從構思到上映耗時4年，期間張家輝的母親因病過世，張家輝坦言有點難受，在後事處理完後回到劇組，「大家都不吭聲，我跟大家說回到工作模式就好。」被問到媽媽是否有「託夢」給他，張家輝搖頭說沒有，不過心中對媽媽很是掛念，「很繁忙的時候，有陣子會跳到媽媽的回憶當中，有點難受！」

最後，古天樂今天傳出視網膜手傷，需要動手術。張家輝、劉俊謙都露出擔憂的表情，不過張家輝表示，現在眼睛醫學技術很先進，可能只是很小的問題，不用太擔心。而他平常會透過爬山、跑步及做重訓來鍛鍊。《贖夢》已上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法