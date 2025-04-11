全球瘋《MINECRAFT 麥塊電影》 台灣熱賣票房週末將破億

〔記者許世穎／綜合報導〕由「喜劇天王」傑克布萊克和「水行俠」傑森摩莫亞主演，改編自史上最暢銷遊戲的冒險電影《MINECRAFT麥塊電影》在全球上映後，空降多國票房冠軍，在北美更打破影史遊戲改編電影開片紀錄，台灣方面則有望於本週末衝破一億台幣大關。

喜劇天王傑克布萊克（右）和「水行俠」傑森摩莫亞在電影《MINECRAFT 麥塊電影》搞笑飆戲。（翻攝自YouTube）

電影除了遊戲元素以外，傑克布萊克更在片中大開金嗓，為片中烤雞店特別打造專屬廣告歌，「熔熔熔岩～雞雞雞肉～」超魔性歌詞與琅琅上口的旋律，獲得「水行俠」傑森摩莫亞驚呼「我愛死這首歌！」，全球觀眾也一聽就愛上，讓電影同時獲得大人、小孩的喜愛。該片在爛番茄影評網累積超過五千位觀眾投票，獲得88%超新鮮好評認證，可說是今年叫好又叫座的代表電影。

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以《搖滾教室》聞名影壇的男星傑克布萊克，其實本身也是個搖滾樂愛好者，同時也有組團，先前為動畫電影《超級瑪利歐兄弟電影版》「庫巴」配音，也獻唱心裡話，這次也為《MINECRAFT麥塊電影》開金嗓，與曾為《Barbie芭比》打造名曲的葛萊美獎音樂人馬克朗森合作，透過音樂讓電影充滿熱鬧氛圍。

傑克布萊克在電影《MINECRAFT 麥塊電影》飾演遊戲裡最受玩家喜歡的經典角色「史蒂夫」。（翻攝自YouTube）

傑克布萊克表示「看電影就該歡樂活動，結尾一定要由我、傑森摩莫亞以及其他卡司，眾人又唱又跳，絕對超有氣勢」，這個想法也獲得導演認同，電影最後真的讓所有演員們一起歡唱主題曲《I Feel Alive》，為觀眾帶來開心結局。《MINECRAFT麥塊電影》全台持續熱映中。

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