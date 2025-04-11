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娛樂 電視

朋友買股賠上千萬！李岳躲過股災 卻傻付600萬保費

〔記者林欣穎／台北報導〕川普關稅政策連日來害慘股票市場，台股也不例外，就連國安基金護盤都難擋跌勢，也讓不少民眾荷包直接大縮水，藝人李岳過去多方經營事業，也感嘆股票市場的可怕，過去身邊親人都慘賠千萬，自己也因為這樣不敢進場，才躲過這波可怕的股災。

李岳分享，身邊有朋友曾經賠了三千萬，還有一個朋友的爸爸賠了兩千萬，讓他從小就害怕投資股票，加上剛好看到沈玉琳大哥被採訪，對方提及自己看了很多股票的書，然後決定不要碰股票，專注在其他的投資或者是存錢，也讓他心有戚戚焉，認為如果對於這個部分沒有很了解，就不要輕易地砸錢下去。

李岳分享近況，目前專心於三家舞蹈教室、髮廊，以及益生菌、自媒體等投資。（李岳提供）李岳分享近況，目前專心於三家舞蹈教室、髮廊，以及益生菌、自媒體等投資。（李岳提供）

不過李岳也說他在財務規劃上曾失算過，他透露媽媽在十幾年前聽從親戚的建議，幫他買了很多保險，這些年他一直在繳高額的保費，名下不僅有失能險、癌症險、醫療險、意外險，還有壽險等，總計共有多達14張保單，現在前前後後已經繳了17年，投入的保費近600萬，已經足以負擔買房頭期款。

李岳躲過崩盤的股災，卻傻花600萬保費。（李岳提供）李岳躲過崩盤的股災，卻傻花600萬保費。（李岳提供）

李岳表示，很謝謝家裡的人，因為希望他可以為未來多打算，而替他規劃保單，但是一度每個月要繳8萬元保費，還身兼房貸壓力，甚至對於相關保險的額度、內容等他其實並不清楚，甚至死後壽險的巨額賠付，單身的他也還沒有成家規劃，只知道這段期間鉅額的保費，讓他一刻都閒不下來，絲毫不敢讓工作有空窗期。

問起投資，李岳現在除了部分保單，其餘的心力都放在三家舞蹈教室、髮廊，另外，他也參與自媒體公司、益生菌等副業投資，未來希望多角化經營，創造資產最大效益，至於會不會投入股票市場？李岳仍持保守觀望的態度。

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