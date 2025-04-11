瀧澤秀明一句話叮囑子弟兵！IMP.謹記社長交代：做好兒子

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本男神瀧澤秀明TOBE事務所力捧的七人鮮肉團「IMP.」挾高人氣推新歌《Cheek to Cheek》再掀話題流量，MV於日前推出不僅在三天內衝破200萬點閱，當中搭配明亮輕快及具感染力的舞曲節奏所編的魔性「手指舞」讓人一看就中毒。

IMP.想藉由充滿鼓舞的頌歌鼓勵大家以積極的態度和彼此支持來擁抱人生旅程，因此特別在舞蹈中融入了趣味且容易上手的編排，就是希望能邀請粉絲們一同參與，七人更發起「全民舞蹈號召令」，「在《Cheek to Cheek》MV中，副歌部分有一個我們全員在桌子前同步跳舞的段落，我們一致認為這個舞步是簡單易學的，希望大家都能試試看！」而佐藤新則表示：「有個坐著的舞蹈動作看起來容易模仿，但其實很難。推薦給想嘗試的粉絲，挑戰成功後絕對很有成就感！」

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IMP.是瀧澤秀明旗下的男子團體。（TOBE提供）

除了MV甫上線就創下新高點閱，這首輕快的《Cheek to Cheek》更被選為 TBS Drama Stream 戲劇《三人夫婦》的主題曲，這也是IMP.繼去年單曲搭上東京電視台電視劇《Qros no Onna》片尾曲之後第二次演唱電視劇主題曲，足見其高人氣魅力。

值得一提的是，這部《三人夫婦》的主角之一正是IMP.團員中的鈴木大河所主演，也是他螢幕的處男作，在該劇飾演一位年下男的他將與另外兩位演技派演員淺香航大及朝倉亞希有精彩的對手戲，台灣部分Netflix也將於4月10日跟播，屆時能透過戲劇一睹鈴木大河的精湛演技。對此鈴木大河特別表示：「《Cheek to Cheek》是我主演的電視劇《三人夫婦》的主題曲，當中的輕快節奏與這部家庭戀愛喜劇意外契合，相信大家看了劇再聽歌，絕對能感受其中歡樂氛圍。」

除了鈴木大河在今年開始主演電視劇外，IMP.其他六位成員也都積極地投入演戲領域，像是隊長影山拓在該電視劇《Qros no Onna》客串演出記者一角獲好評，團員佐藤新與 渡邊美穂 主演的電影《青春格式塔崩壞》也將於6月13日在日本上映。

IMP.的新歌《Cheek to Cheek》手指舞受到歡迎。（TOBE提供）

此外，IMP.還將主演由TOBE事務所社長瀧澤秀明所製作的舞台劇《IMPACT》，屆時七人將在劇中發揮扎實基本功又唱又演又跳，對於能出演社長所製作的舞台劇，成員表示既興奮又緊張，更笑說：「是會到有點肚子痛的那種緊張程度！」這部《IMPACT》舞台劇將在今年5月1日從名古屋・御園座起跑，之後移師金澤、廣島演出，備受粉絲期待。

提及對瀧澤秀明社長對自己的提攜，隊長影山拓也難忘七人剛成團時社長耳提面命的鼓勵話語，「當我們七個人第一次聚在一起組成這個組合時，我們被社長告知的最後一件事就是『要為父母做好兒子』，這句話對我們激勵甚大，也以此作為我們拚演藝圈的座右銘。」

也因此IMP.除了想藉由舞台劇拓展視野外，更謹記瀧澤秀明社長話語努力向上，希望能創造更多機會拜訪我們在亞洲及其他地區的粉絲，團員佐藤新表示：「目前首要任務是讓舞台劇《IMPACT》取得成功，但也希望不久的未來能在東京巨蛋及世界各地辦演唱會！我們希望能做很多工作，讓我們每個人都變得更強大。」

IMP. 的第四張單曲《Cheek to Cheek》實體版預計於6月23日發行，並已於日本時間4月7日凌晨0點起在 TOBE OFFICIAL STORE獨家開放預購。

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