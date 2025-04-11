2大電視台本土劇當她不存在？大牙「月收僅1萬」親回原因

〔記者蕭方綺／台北報導〕「大牙」周宜霈2023年6月指控陳建州性騷擾，至今快2年，只有零星工作找上門，日前擔任現代婦女基金會影像性暴力防治倡議大使時，坦言現在都靠老公養，她幽幽說：「我真的很想要拍戲，但明顯是因為講這些事（意指#metoo事件）影響工作。」希望之後可以接拍八點檔工作，有網友替她抱屈，在threads上痛批「很不能接受事情發生後，三立跟台視這兩個原本常合作的電視台就當你不存在了」，大牙也現身回應。

對於網友為她感到不平，大牙回：「沒有那麼嚴重，去年是剛好沒有合適的角色，今年聽說都有新戲要動，也期待能出演新作品囉！」讓粉絲期待重新在螢光幕前見到她。

請繼續往下閱讀...

大牙日前擔任現代婦女基金會倡議大使，呼籲停止影像性暴力。（資料照，記者陳奕全攝）

也有網友要她開業配，「想用新台幣支持你」，她回「不是不開，是之前真的沒有廠商來找，不過託德州媽媽的福，有許多廠商來接洽了喔」。

此外，之前曾國城、徐乃麟因挺黃子佼被炎上，當時徐乃麟還曾緩頰「給人留一口飯吃」，大牙受訪時無奈說：「可不可以留一口飯給所有的受害者吃，我都要沒飯吃，要留給誰吃？」並指出：「我相信說出這些話的人，沒有換過立場想過（被騷擾）這些事，若要留一口飯，除非這些人深刻道歉，將該做的罰則、勞役都完成，確定他真的脫胎換骨變成更好的人，我才覺得要留口飯。」

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法