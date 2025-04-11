浩子赴舊金山學做餅狂迷路！手腳太慢險遭開除

浩子做幸運餅乾被老闆嫌動作慢。（鬧著玩提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕浩子、阿翔與顏永烈主持的網路節目《鬧著玩》與Yahoo奇摩強強聯手，即將於4月11日推出全新特別企劃《Yahoo x 鬧著玩 去美國 Long Stay》，這是三人久違合體一起勇闖美國西部展開一場別開生面的公路之旅。

出發之前阿翔最擔心迷路，「因為只要不是我開車，大家一定會繞遠路，然後車上吵成一團。」對此，團長顏永烈老神在在表示：「誰闖了禍就會有人立刻補上擦屁股，大家一直以來很有默契了，因此美國行沒甚麼好擔心的。」

請繼續往下閱讀...

首集節目一抵達舊金山，浩子「亞洲胃」立刻發作，直奔中國城喊著要吃叉燒，讓阿翔忍不住吐槽：「剛到美國就找中餐，你是多想家！」一行人隨後四處逛街，目標是尋找舊金山名物「幸運餅乾」，沒想到路癡浩子卻帶隊繞圈，搞得大家哭笑不得。

浩子、阿翔、顏永烈此趟到美國拍攝。（鬧著玩提供）

好不容易才抵達幸運餅乾發源地金門餅食公司，浩子躍躍欲試學做餅乾，卻因為動作太慢餅乾冷掉無法塑型而屢屢失敗，老闆看不下去念道：「這不是包水餃啊！」浩子差點被「開除」，幸好加緊練習，終於完成一顆，喜孜孜展示「浩式幸運餅」。

有趣的是，浩子發現NBA前勇士隊球星Klay Thompson也是這家店粉絲，曾兩度親臨體驗，讓他興奮喊：「我跟NBA球星有同款愛好！」其實在前往幸運餅乾店之前，一群人在舊金山街上逛了三小時都買不到水，口渴難耐，最後靠餅乾店老闆大方送水解圍，阿翔趁機搞笑：「老闆送餅乾又送水，那我可以許願要一棟舊金山房子嗎？」老闆秒拒：「房子很難！」全場哄堂大笑。

《Yahoo x 鬧著玩 去美國 Long Stay》首集將於4月11日下午1點於 Yahoo TV 與 Yahoo娛樂Y星人 YouTube頻道同步首播、4/16晚上8 點於鬧著玩 YouTube頻道播出。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法