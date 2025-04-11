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娛樂 最新消息

猥褻未成年被判刑！ 男偶像神隱3年「現聲」傳復出

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕《原子少年》冠軍團天王星前成員「小孩」何世華2022年深陷未成年性侵風波，新北地檢署2023年依成年人故意對少年強制性交罪嫌將他起訴，最終依強制猥褻罪判處6個月徒刑，得易科罰金。他事後淡出螢光幕，社群也停止更新，然而昨（10日）突然上傳一段歌曲，被揣測是要復出，引起熱議。

「小孩」何世華消失3年突在IG分享歌曲。（翻攝自IG）「小孩」何世華消失3年突在IG分享歌曲。（翻攝自IG）

何世華捲入爭議後，淡出演藝圈，社群也隨之停止更新，時隔近3年，昨天正好是他的生日，無預警在IG分享一段歌曲並用hashtag寫下「myrule」。貼文曝光後，立刻引起討論，不少《原子少年》的成員朝聖，其中包括「AcQUA源少年」成員李秉諭「生日來這種炸的」，昔日同團成員高胥崴也留言「哎呦」，蔡承祐也送上「愛心」、「向日葵」表情圖示，也有不少粉絲送上祝福。

然而，該貼文讓外界揣測何世華將復出，引起不少批評，有網友在Threads上曬出判決書，痛轟「這種人怎麼可以復出，我真的沒有想再看到你欸！好好跳你的舞打你的拳擊不好嗎？出來幹嘛？

相關新聞：原子少年小孩猥褻未成年少女 遭判6個月

一名17歲的女網美2022年10月在社群PO長文指控，何世華酒後亂性，不但公開對話紀錄，還釋出兩人對話音檔，其母親也發出：「男方在她不願意的情況下，使用暴力企圖強行進行性侵」3點聲明並提告，不過，何世華反擊稱，兩人是交往中的「合意親密關係」。新北地院合議庭審理後判定，何世華有對被害者親吻並摟抱，但他當時不知少女未成年、強制性交部分證據也不足，因此最後依強制猥褻罪，判處何世華6個月徒刑。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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何世華 小孩

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