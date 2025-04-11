洪小鈴才剛產女當媽！張天霖宣布退出便當店經營權

洪小鈴（右）、張天霖成為新手爸媽。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕張天霖和老婆洪小鈴兒童節喜曝女兒「張小妹」出生，夫妻沉浸在新手爸媽的喜悅之中，他昨（10日）晚突然在社群發出聲明，宣布卸下「蔡天吉餐飲股份有限公司」董事長一職，令粉絲感到錯愕。

張天霖表示，「本人張駿平（張天霖）！因自身因素未再參與（蔡天吉餐飲股份有限公司）之經營，並已卸下董事長一職，之後（蔡天吉餐飲股份有限公司）的一切與本人張駿平（張天霖）毫無關係！蔡天吉餐飲集團正常營業！並祝一帆風順。」據悉，他並未和股東鬧翻，而是當爸後實在無法分身乏術，決定退出經營。

請繼續往下閱讀...

張天霖與2位朋友經營便當店，他為了餐飲事業盡心盡力，第一間店面於一江街開設時，他親自在現場監督、販售、外送，也因生意相當好，目前已在六張犁、中和展店，他宣布退出經營團隊後，也一併將先前在社群分享在便當店的工作照、相關宣傳貼文都刪除。

經紀人回應：「這是天霖哥的部分投資，近期天霖哥專注於家庭與小孩和個人規劃，目前已經退出團隊的經營運作，後續相關事務將由（蔡天吉餐飲股份有限公司）團隊這邊持續承接與推動。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法