「小江蕙」跑通告遇司機腦梗塞！緊急送醫急救

余秀娟、廖偉志到金龍殿參拜。（百福唱片提供）



〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌手余秀娟當年參加江蕙盃全國歌唱大賽奪冠，從偶像手中拿到冠軍獎盃，獲封「小江蕙」稱號，她相隔多年終於進軍歌壇，推出全新專輯，也接下許多廟會活動，跟神明特別有緣。

余秀娟發片後獲得汐止五府千歲廟唐皇李世民降駕，讚譽她擁有美聲「龍喉」，前陣子更獲得有400多年歷史的台南安平全臺金龍殿指點迷津，欽點她登上該廟廟會演出，讓她直呼好榮幸。



這次與余秀娟合唱《牽手共渡》的製作人廖偉志也覺得被神明「照顧」，透露日前赴南部跑通告時，本來搭車的司機因為腦梗塞，身體不適緊急送醫急救，好在有搶救回來，從鬼門關走了一遭。

請繼續往下閱讀...

廖偉志是余秀娟專輯製作人。（百福唱片提供）



余秀娟、廖偉志虛驚一場，慶幸司機平安沒有大礙，趕緊包紅包慰問九死一生的司機好友，也趕赴廟中參拜，感謝神明保佑。



近期川普關稅戰影響全世界，本就有小投資的廖偉志老師，心血來潮佈局了多單，結果強碰股災而正變負慘兮兮。



昨天遇到川普暫停90天關稅漲停板，廖偉志有驚無險，忍不住笑說，「洗了一場沒贏沒輸的三溫暖。」他將於5月7日發行新專輯《今夜再相見》，直說是學到了教訓，「要好好跑宣傳，投資暫時放一邊。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法