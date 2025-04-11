晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「小江蕙」跑通告遇司機腦梗塞！緊急送醫急救

「小江蕙」跑通告遇司機腦梗塞！緊急送醫急救余秀娟、廖偉志到金龍殿參拜。（百福唱片提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌手余秀娟當年參加江蕙盃全國歌唱大賽奪冠，從偶像手中拿到冠軍獎盃，獲封「小江蕙」稱號，她相隔多年終於進軍歌壇，推出全新專輯，也接下許多廟會活動，跟神明特別有緣。

余秀娟發片後獲得汐止五府千歲廟唐皇李世民降駕，讚譽她擁有美聲「龍喉」，前陣子更獲得有400多年歷史的台南安平全臺金龍殿指點迷津，欽點她登上該廟廟會演出，讓她直呼好榮幸。

這次與余秀娟合唱《牽手共渡》的製作人廖偉志也覺得被神明「照顧」，透露日前赴南部跑通告時，本來搭車的司機因為腦梗塞，身體不適緊急送醫急救，好在有搶救回來，從鬼門關走了一遭。

「小江蕙」跑通告遇司機腦梗塞！緊急送醫急救廖偉志是余秀娟專輯製作人。（百福唱片提供）

余秀娟、廖偉志虛驚一場，慶幸司機平安沒有大礙，趕緊包紅包慰問九死一生的司機好友，也趕赴廟中參拜，感謝神明保佑。

近期川普關稅戰影響全世界，本就有小投資的廖偉志老師，心血來潮佈局了多單，結果強碰股災而正變負慘兮兮。

昨天遇到川普暫停90天關稅漲停板，廖偉志有驚無險，忍不住笑說，「洗了一場沒贏沒輸的三溫暖。」他將於5月7日發行新專輯《今夜再相見》，直說是學到了教訓，「要好好跑宣傳，投資暫時放一邊。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中