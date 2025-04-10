曾莞婷發什麼事？ 網發文吐心聲：不想傷口灑鹽

女星曾莞婷因拍攝多部八點檔電視劇走紅。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕42歲女星曾莞婷曾被奉為「八點檔女神」，近年成功轉戰大銀幕外，在Netflix影集《影后》也展現精湛演技大獲好評，更跨界主持綜藝節目。今（10）她突然在社群平台發言，表示自己沉默數日，不想再讓人受傷也不想在傷口灑鹽。

曾莞婷社群發文：生來本就一無所有，何懼從頭再來。（翻攝自臉書）

曾莞婷說「不管好壞重點是心態，為自己做的選擇負責。留得青山在不怕沒柴燒，努力過生活就算重新來過，只要你還再希望就還再，生來本就一無所有，何懼從頭再來」她也曬出一張自己跟媽媽的合照，並表示這是最幸福的畫面，希望一起笑到最後。

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曾莞婷（左）曬出與媽媽的合照，兩人都帶著開心笑容。（翻攝自臉書）

不過，這篇文章卻引起不少人好奇，究竟發生了什麼事？留言問：怎麼了？是否有人攻擊妳？曾莞婷曾在今年3月和友人一起前往歐洲旅遊，還說因為這趟旅行丟失一部電影跟代言。她在自己的Vlog提到這件事，還感性說，如果是過去的她一定會選擇工作而推遲旅遊，不過現在她不想等待，因為也許就沒有下次。曾莞婷更想起幼時爸爸總是以工作為重，每次旅遊到了機場都會因為不放心工作而折返，之後爸爸因意外離世，從此再也沒有下次。

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