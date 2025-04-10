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5566合體夢碎？王少偉復仇孫協志狠嗆「沒誠意」

王少偉登上《賀瓏夜夜秀》，一出場就喊話復仇孫協志。（薩泰爾提供）王少偉登上《賀瓏夜夜秀》，一出場就喊話復仇孫協志。（薩泰爾提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕前5566成員王少偉日前登上《賀瓏夜夜秀》，一現身就氣勢滿滿放話：「我是來報仇的！」原來是因為早前孫協志上節目時爆料他「毛很多」，王少偉這回親自來討公道，帶笑復仇讓現場笑聲不斷。

賀瓏也沒在客氣，立刻送上「超有誠意」的見面禮——直接搬出另外四位5566成員的人形立牌，高喊：「今天一定要讓5566合體！」雖然合體方式有點另類，但一字排開畫面超感人，讓不少粉絲陷入回憶殺，直呼「太懂了！」

王少偉（左）登上《賀瓏夜夜秀》，賀瓏搬出另外四位5566成員的人形立牌。（薩泰爾提供）王少偉（左）登上《賀瓏夜夜秀》，賀瓏搬出另外四位5566成員的人形立牌。（薩泰爾提供）

聊到近年經營的YouTube頻道，王少偉也不忘小小暗酸其他成員：「有質感、有耐心的人才看我頻道，像他們就沒耐心，問一下就放棄，根本沒誠意合體啦！」雖然語氣輕鬆，但語帶玄機，火藥味十足！

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節目還有一大驚喜彩蛋——曾與王少偉在節目上「Dirty talk」互動火花四射的Albee現身，現場觀眾不斷起鬨要她現場示範，結果她竟害羞貼耳「關麥講話」，賀瓏聽完臉紅爆笑：「這真的不能播啦！」引發全場尖叫。

Albee（右）貼耳賀瓏。（薩泰爾提供）Albee（右）貼耳賀瓏。（薩泰爾提供）

節目最後的「夜夜秀足球」單元也超鬧，王少偉面對「5566立牌守門員」忍不住笑說：「你們節目真的最友善欸！」但他話鋒一轉直攻「感情最不好的」，幾球猛踢孫協志立牌，網友笑翻：「這感覺有beef喔！」

最終關卡還出動傳說中的「許藍方博士」立牌助陣，王少偉霸氣喊：「小孩子才做選擇，我全都要！」隨後一球命中，完美收尾，全場歡聲雷動！

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