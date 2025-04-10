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娛樂 最新消息

張鈞甯流淚為他點藥！羞認私下塞錢影帝喊：來打賞

張鈞甯流淚為他點藥！羞認私下塞錢影帝喊：來打賞張鈞甯（左）在《化外之醫》為連炳發上藥，戲外形容對方的胸肌「起伏不平」。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕張鈞甯和越南影帝連炳發合作的公視影集《化外之醫》週六將迎來結局，預告曝光張鈞甯流淚為連炳發包紮傷口，連炳發結實胸肌也將驚喜亮相。演員戲裡戲外都建立起好感情，張鈞甯透露與連炳發在拍攝期間的還有「秘密交換禮物」，原來是連炳發得知張鈞甯是知名大明星，在外取景拍攝時經常假扮成「小弟」跟在她身旁，張鈞甯笑言：「他還會拿把雨傘為我撐著，這時我就會拿出50元錢幣說：『來，打賞！』。」

殺青時連炳發回贈張鈞甯一張越南幣，張鈞甯表示：「他特別在上面寫了感謝的留言，這讓我很感動。他告訴我因為當時我給了他50元，他將這50元作為紀念，這也成了我們之間的小禮物。」

張鈞甯流淚為他點藥！羞認私下塞錢影帝喊：來打賞張鈞甯在《化外之醫》親耳聽見槍聲的震撼瞬間。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

連炳發首次來台挑戰醫療題材戲劇，戲外卻承受極大挑戰。為了多種語言的對白能調整地更精準，劇本常在半夜才最終定案，，他必須在短時間內轉換中、越、英三種語言，才能完整掌握台詞與情緒，他坦言：「可能半夜才拿到劇本，那我能做的就是多付出一點努力。早上五、六點起來背劇本，盡自己的本能去適應這樣的狀態。」

連炳發劇中為就近照顧母親並籌措母親龐大的醫療費，來台進行非法醫療，母子間的親情感動無數觀眾；連炳發在真實生活中也是孝子，他從小與母親一同生活，感情深厚，他說現在只要有空，仍每天清晨騎摩托車載媽媽到傳統市場買菜，「大家都愛逛超市，但我媽媽膝蓋不好，傳統市場反而比較方便。」他笑說自己被朋友稱為「市場老闆」，「因為他們每次打電話來，我都在市場。」

張鈞甯流淚為他點藥！羞認私下塞錢影帝喊：來打賞張鈞甯（左）和連炳發合作《化外之醫》，戲裡戲外都建立起好感情。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

《The Outlaw Doctor 化外之醫》在公視播出1小時；同日晚上10點（臺灣時間），中華電信MOD、Hami Video、公視+、愛奇藝國際版、越南K+和印尼CATCHPLAY+同步上線。為回饋廣大粉絲的熱情迴響，各大平台優惠大放送！中華電信MOD與公視+首集免費、Hami Video與愛奇藝國際版前二集免費。另外，八大戲劇台自4月6日起，每週日晚間8點播出，每次播出兩集。

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