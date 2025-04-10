吳婉君遭趙駿亞家暴「雙方沒撕破臉」！豁達心境被讚爆

吳婉君（右）指控遭趙駿亞家暴。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星吳婉君日前指控遭男星趙駿亞家暴，在兩人交往的8個月期間，持續遭受言語暴力、情緒勒索，她除了申請保護令外也宣告分手。經警方調查後，趙駿亞坦承罪行也強調會深刻反省。吳婉君也多次透露自己心理壓力大，令外界相當擔憂。

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吳婉君在社群有感而發洩心境。（翻攝自Threads）

花了近1個月走出陰霾的吳婉君在社群有感而發寫下，「不解釋，因為我是有選擇的，我選擇體面一點，看破不說破，把祝福留給彼此」、「不追問，是成年人最大的清醒；不打擾，是成年人最後的默契，沒有爭吵，沒有鬧翻，只有安靜地退場」，字句間盡顯理智態度，能看出心理狀態好多了。

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