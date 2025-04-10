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《噬亡村》日本創紀錄！柳樂優彌出國狂被要簽名

柳樂優彌在《噬亡村》第二季帥度爆表。（翻攝自YouTube）柳樂優彌在《噬亡村》第二季帥度爆表。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日劇《噬亡村》第二季播出，在日本Disney+短短9天便突破100萬小時觀看，締造日本Disney+的最快最狂紀錄。最新集劇情中更揭曉噬亡村最為恐怖的「後藤家」如何成為「食人族」的原由，因為《噬亡村》太夯，柳樂優彌笑稱去年去英國留學進修一個月，遇到韓國、馬來西亞以及英國粉絲，紛紛詢問他要簽名合照，還問他到底何時才能看到第二季，「這真的讓我很開心，覺得《噬亡村》真的是迎向世界的戲劇」。

柳樂優彌再度回歸《噬亡村》，開心表示早在第一季拍完沒多久就一直期待回歸，並大讚飾演後藤家下任當家「後藤惠介」的笠松將：「笠松先生真的是非常有魅力的人，體貼、溫柔。」柳樂優彌笑說自己從14歲開始拍戲，對從影20餘年的他來說，《噬亡村》第二季絕對是動作難度最高、最耗體力的一次，尤其是讓觀眾冷汗直冒的驚險槍戰橋段更讓他叫苦連天，「雖然體力要求很高，又要摔來摔去的，但因為有這麼棒的團隊，我覺得我很幸運」。

柳樂優彌在《噬亡村》第二季有相當精彩的動作戲。（翻攝自YouTube）柳樂優彌在《噬亡村》第二季有相當精彩的動作戲。（翻攝自YouTube）

柳樂優彌在14歲以電影《無人知曉的夏日清晨》一鳴驚人，甚至還擊敗梁朝偉獲得坎城影帝，至今仍為人津津樂道。

在《噬亡村》最新一集的故事中，揭曉作為後藤家養女的「後藤銀」，遭受家人、村民的虐待多年，讓她在逃脫後決心反擊、聯合秘密食人族滅門自家人，還向從小迫害自己的哥哥撂下狠話「在我們眼裡，你就像肉塊」，殘暴尺度破表。

恒松祐里分享《噬亡村2》的幕後花絮照。（翻攝自IG）恒松祐里分享《噬亡村2》的幕後花絮照。（翻攝自IG）

恒松祐里在《噬亡村》第二季加入演出幕後大魔王「後藤銀」的年輕時期，也讓她從大尺度夯劇《AV帝王》、《今際之國的闖關者》之後再創另一經典角色，恒松祐里笑說不知為何能一直演出較大尺度的限制級戲劇，不過自己性格較為隨和，近期這幾部戲劇都是較常演性格強悍以及堅忍不拔的角色，「可能是我帶給別人的氣質比較倔強」。

製片山本晃久則狂讚恒松祐里是完美選角，無論是演技、形象都無可取代，「當我們看完原作漫畫，要選出一位具有深邃魅力又能擄獲人心的演員時，導演片山慎三提到了恒松祐里，我們就立刻意識到，她是唯一的完美人選」。驚悚日劇《噬亡村》第二季已於Disney+熱播中。

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