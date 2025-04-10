晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

中國男星虐戀楊紫遭嫌太大隻 「一天跳繩6000下」甩肉

〔記者蕭方綺／台北報導〕張晚意為古裝劇《長相思》古裝扮相有著陰柔美，不過剛進劇組時，張晚意嫌自己之前放縱口慾，長得太大隻，體重高達70幾公斤，讓他只好早三千、晚三千的跳繩，飲食清淡、以玉米當主食；當時，大夥邀約聚餐他也不敢去，直到稍微瘦一些他才敢跟大家出去吃飯。

中國男星虐戀楊紫遭嫌太大隻 「一天跳繩6000下」甩肉《長相思》是張晚意首部古裝劇男主角。（緯來戲劇台提供）

第一次與楊紫合作的張晚意說，楊紫特別好相處，為了慰勞大家，還找來廚子餐車到現場烤串給大家吃，有趣的是，他們這些演員明明都很在意體重，卻還硬是要討論等等要吃什麼。

《長相思》是張晚意第一次演古裝男主角，看到劇本時覺得自己挑戰很大，是目前所有戲中哭戲最多的一部。他飾演楊紫表哥，小時候被姑姑交代要守護好妹妹「小夭」，但妹妹卻意外失聯，讓他於五湖四海尋找妹妹下落，但相遇了卻因為小夭女扮男裝，竟認不出來也差點失手傷了她。

中國男星虐戀楊紫遭嫌太大隻 「一天跳繩6000下」甩肉張晚意（左）在《長相思》中飾演楊紫表哥。（緯來戲劇台提供）

張晚意說，兩人劇中好幾段場景都演得情緒高漲，包括相認、後期對著楊紫吶喊經典台詞「我喜歡妳有錯嗎？我想和妳長相守有錯嗎」，讓他跟楊紫費盡心力，演完後直接就地躺平，工作人員還在身邊走來跨去，想起來都覺得好笑。《長相思》於4月11日晚間11點起，週一至五晚間10至12點在緯來戲劇43頻道播出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中