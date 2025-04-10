中國男星虐戀楊紫遭嫌太大隻 「一天跳繩6000下」甩肉

〔記者蕭方綺／台北報導〕張晚意為古裝劇《長相思》古裝扮相有著陰柔美，不過剛進劇組時，張晚意嫌自己之前放縱口慾，長得太大隻，體重高達70幾公斤，讓他只好早三千、晚三千的跳繩，飲食清淡、以玉米當主食；當時，大夥邀約聚餐他也不敢去，直到稍微瘦一些他才敢跟大家出去吃飯。

《長相思》是張晚意首部古裝劇男主角。（緯來戲劇台提供）





第一次與楊紫合作的張晚意說，楊紫特別好相處，為了慰勞大家，還找來廚子餐車到現場烤串給大家吃，有趣的是，他們這些演員明明都很在意體重，卻還硬是要討論等等要吃什麼。

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《長相思》是張晚意第一次演古裝男主角，看到劇本時覺得自己挑戰很大，是目前所有戲中哭戲最多的一部。他飾演楊紫表哥，小時候被姑姑交代要守護好妹妹「小夭」，但妹妹卻意外失聯，讓他於五湖四海尋找妹妹下落，但相遇了卻因為小夭女扮男裝，竟認不出來也差點失手傷了她。

張晚意（左）在《長相思》中飾演楊紫表哥。（緯來戲劇台提供）





張晚意說，兩人劇中好幾段場景都演得情緒高漲，包括相認、後期對著楊紫吶喊經典台詞「我喜歡妳有錯嗎？我想和妳長相守有錯嗎」，讓他跟楊紫費盡心力，演完後直接就地躺平，工作人員還在身邊走來跨去，想起來都覺得好笑。《長相思》於4月11日晚間11點起，週一至五晚間10至12點在緯來戲劇43頻道播出。

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