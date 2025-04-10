《私藏浪漫》魏哲鳴「萬年男配」翻身 與張佳寧大談秘戀

魏哲鳴（右起）《私藏浪漫》與張佳寧大談「辦公室秘戀」。（中天娛樂台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「甜寵劇專業戶」男星魏哲鳴攜手張佳寧主演時裝劇《私藏浪漫》，明（11）日起在中天娛樂台播出，該劇為先婚後愛題材，男主角暗戀女生多年，兩人重逢大談辦公室秘密戀愛，甜蜜浪漫的劇情廣受好評。

故事講述魏哲鳴飾演的銀行高管「紀昱恆」，與張家寧飾演的高中初戀「涂筱檸」時隔10年再度相遇，在「紀昱恆」眼中「涂筱檸」就是照亮他人生的白月光，所以剛重逢就向她求婚，卻沒想到才剛確立婚約關係，兩人隨即成了上司及下屬的關係，因而展開「辦公室秘戀」，劇中兩人有高達20場的吻戲，連張佳寧都驚嘆「這部戲拍的吻戲，比我這些年拍的加起來還要多」，而魏哲鳴看了劇中吻戲更說道：「如坐針氈，有種公開處刑的感覺」。

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魏哲鳴（右起）《私藏浪漫》與張佳寧吻戲高達20場。（中天娛樂台提供）

魏哲鳴劇中為了「追妻」使出不少小心機，像是製造偶遇的機會，甚至為女生挑魚刺、學做菜等，深情的模樣也成為新晉的「夢中情人」。而張佳寧過去就曾飾演「被暗戀」的角色，此次再度接演同類型的角色，她謙虛地說自己是「普女」，所以大家較能將角色代入自己，「我長得比較耐看，不是很驚豔那種女生，是普女那種類型，更容易讓大家聯想到自己，就是普通女生跟一個像漫畫裡走出來的男生，容易讓我們女孩子接受一點，更能身臨其境一點」談及劇中所飾演的「涂筱檸」被一個男生暗戀10年，她直呼相當羨慕，「生活中沒有一個暗戀自己十年的人，但是在戲裡感受一次，也覺得這輩子還挺開心、挺爽的」，而魏哲鳴則稱專情的「紀昱恆」是「純愛戰神」。

張佳寧自稱「普女」，覺得這樣觀眾較能將角色代入自己。（中天娛樂台提供）

魏哲鳴在《私藏浪漫》飾演的角色是銀行高管，而他提到因為母親及家中長輩的工作都從事銀行相關工作，讓他對於透過演戲體驗在銀行上班相當開心，「剛接觸到這個劇本，覺得莫名有一種緣分在」，他更提及家人對他這次的演出有相當高的期許和期望，「希望我能夠把他們銀行行業裡面，對待工作認真的態度演出來」。

魏哲鳴為詮釋《私藏浪漫》銀行高管「紀昱恆」的角色，還向家人取經。（中天娛樂台提供）

除了詮釋角色前有向家人取經之外，他還沒當上演員前，曾有三年的時間是做公務員，所以對劇中上班族的工作狀況相當熟悉，他更分享過去擔任公務員時的上班生活，「那三年沒有什麼壓力、比較穩定，然後慢慢的人也會越來越胖，沒有什麼容貌焦慮」，他還分享當時轉職的心境，「慢慢地感覺這是我想要的生活嗎？可能是我父母想要的生活」，後來他便往演員發展。

魏哲鳴（右起）《私藏浪漫》從學生時期暗戀張佳寧多年。（中天娛樂台提供）

雖然26歲才開始接觸演戲，但魏哲鳴至今也累積許多代表作，像是在《山河令》、《以愛為營》等多部夯劇飾演男配，讓他有段時間被稱為「萬年男配」，不過他也因超高顏值被說「帥度不輸男主」，魏哲鳴提到自己因為不是科班出身，相較於角色在劇裡的份量，他更看重演技的提升，「對於我這種半路出家，就肯定得勤能補拙」。他表示過去也會聽到大家在討論自己為什麼一直在演男配，他坦承那時候的確焦慮過，「為什麼這麼多年我還沒有演成男一，是不是我真的不行」，但他認為角色都是可遇不可求，「不能說你沒有達到你就自暴自棄，不然這個行業就沒有人願意去演配角」

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