尪被爆不是富商 陳沂挖「5年前貼文」狂酸王思佳

王思佳以貴婦形象在演藝圈走跳。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星王思佳與老公Joe結婚8年，經常在鏡頭前塑造貴婦形象，先前才因捲入假包風波，形象重挫，近日再被爆出老公根本不是富商，而是「有錢人的司機」。對此，網紅陳沂接連在社群狂酸，並挖出王思佳5年前的言論，怒轟根本是在詐騙。

王思佳過去對於美籍華裔老公的職業始終保持神祕，未曾透露具體內容，沒想到8日爆出，老公曾是某董事長母親的司機，目前則處於待業中。針對外界質疑丈夫身分，王思佳的經紀人回應：「思佳的先生並非藝人，從事什麼職業不需要向社會大眾交代，請大家尊重這一點。」

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然而，與王思佳有過恩怨的陳沂並不買單，先是發文砲轟她誤導大眾，昨（9）二度開嗆，強調自己並非看不起司機，「我們看不起的是說謊！」並挖出王思佳5年前曾教大家如何嫁入豪門的發文，諷刺：「怎麼現在變成司機了？」對於有網友認為這些爭議不偷不搶，也沒傷害到別人，她則狠酸：「確實不偷不搶啊，用騙的嘛！原來你們那麼支持詐騙喔？」

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