修杰楷凍未條 認陳柏霖「2舉動」：真的受不了

〔記者李紹綾／台北報導〕修杰楷近年斜槓當起戲劇製作人，近來進攻YT市場，推出網路節目《修TIME》，首集邀請陳柏霖PK廚藝，陳柏霖準備的料理竟是自己從未做過的菜色，大膽操作讓修杰楷震驚，直呼：「你拿我的節目做實驗啊！」

修杰楷（左）邀請陳柏霖當首集YT節目來賓。（《修TIME》提供）

《修TIME》主要以修杰楷個人為主題，向大眾分享自身所熱愛的事物，包括運動、料理、品酒、也邀請明星好友來做客等等。修杰楷在節目中透露，自己私下稍微瘋癲，是喜歡胡鬧玩耍的性格，期待透過拍攝YT節目讓大家看到不同面向的修杰楷。

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修杰楷（左）邀請陳柏霖當首集YT節目來賓。（《修TIME》提供）

9日播出第一集，邀請到陳柏霖擔任來賓，兩人交情至深，修杰楷也不吝嗇稱讚陳柏霖是自己心中男神排行榜前三的存在，帥氣程度甚至引起他些些忌妒，還說陳柏霖長得帥做飯又好吃，直言：「我真的不能接受！」兩人對料理都頗有研究，製作單位向兩位發起料理PK賽，目的是要獲得二十位挑食者的青睞，但年齡層和性別都是秘密，讓兩人相當緊張。

修杰楷（右）與陳柏霖在YT節目PK廚藝。（《修TIME》提供）

陳柏霖準備從未做過的菜色，修杰楷則是信心滿滿，唯一擔心的地方是要邊做菜邊講話，令他非常不習慣。正當修杰楷準備開始料理時，陳柏霖突然發起快問快答，殺的他措手不及，只要回答問題就會忘記做菜，開始做菜就腦袋當機般的說不出話。

而其中一題問到：「最容易被什麼事一秒激怒？」修杰楷不顧當下在錄影，直接向場外經紀人求救詢問自己的敏感點，自然互動的模樣讓陳柏霖大笑，也呈現修杰楷慌亂中帶點俏皮，反差感的一面。

修杰楷開設YT節目。（《修TIME》提供）

陳柏霖至修杰楷YT節目PK廚藝。（《修TIME》提供）

最後公布二十位挑食客的身分，竟是幼稚園的小朋友們，兩人瞬間像是石化般愣在原地，開始檢視自己的料理。修杰楷的料理榮獲好評紛紛想續碗，另一頭的陳柏霖卻頻頻出狀況，先是得知不吃大蒜的訊息，緊急將所有大蒜挑出；又發現準備數量不足，只能拜託小朋友們分食，看到好友緊張焦慮的模樣，修杰楷在一旁笑得樂不可支。

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