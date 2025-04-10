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59歲劉嘉玲罕曬母女同框 80歲慈母凍齡氣質高雅

劉嘉玲和媽媽最新合照曝光，80歲王馥梅凍齡高雅氣質引起討論。（香港星島日報）劉嘉玲和媽媽最新合照曝光，80歲王馥梅凍齡高雅氣質引起討論。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕62歲金馬影帝梁朝偉與59歲劉嘉玲結婚多年，一直未生兒育女，不久前家中添了2位新成員，是兩隻拉布拉多犬Batman和Benjamin，「一家四口」和樂融融。

港媒報導，向來重視家庭的劉嘉玲是娛樂圈出了名的孝女，近日和老公梁朝偉，與母親王馥梅、胞弟劉嘉勇及弟婦、姪子劉兆恩一齊度假，80歲王馥梅極具氣質，頭髮濃密氣質出眾，身形非常健康。

劉母王馥梅（右）深具貴氣， 一條簡單碎花裙，看得出身上毫無贅肉。（香港星島日報）劉母王馥梅（右）深具貴氣， 一條簡單碎花裙，看得出身上毫無贅肉。（香港星島日報）

在劉嘉玲曝光照片，劉母王馥梅露出淺淺微笑， 一條簡單碎花裙，看得出身上毫無贅肉，不肥不瘦恰到好處，儘管已一頭銀髮，但精神極佳顯得十分年輕。

劉嘉玲偷得浮生半日閒，享受愜意假期。（香港星島日報）劉嘉玲偷得浮生半日閒，享受愜意假期。（香港星島日報）

報導指稱，王馥梅曾有「蘇州才女」之稱，父親是蘇州工筆畫名家，自幼畫得一手好畫，在當地甚有名氣，劉嘉玲曾透露，王馥梅希望她以畫畫為終身事業，但最後選擇投身娛樂圈。

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