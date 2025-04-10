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娛樂 電視

吳宗憲砸錢助方文山出道 認了「代價很高」：當年都賣不出去

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝大熱門》今年邁入第12年，持續緊扣時代脈動，推出全新音樂單元《大勢新人王》，為新生代歌手打造圓夢舞台。節目設計現場挑戰環節，邀請藝人來賓與新秀同台合唱，激盪真實情感與歌聲火花，讓觀眾看見新世代音樂人的實力與潛力。

《綜藝大熱門》今年邁入第12年。（好看娛樂提供）《綜藝大熱門》今年邁入第12年。（好看娛樂提供）

《綜藝大熱門》自2013年開播以來，累積逾13.5億觀看次數，YouTube頻道訂閱數突破136萬，長年穩坐晚間九點綜藝節目收視冠軍。節目曾推出「全民猜歌王」、「絕對音準歌唱」、「驚曲歪歌比賽」等多個爆紅單元，深受觀眾喜愛。

《綜藝大熱門》推出全新音樂單元《大勢新人王》。（好看娛樂提供）《綜藝大熱門》推出全新音樂單元《大勢新人王》。（好看娛樂提供）

此次《大勢新人王》延續挖掘素人潛力的精神，由主持人吳宗憲、陳漢典、LuLu黃路梓茵攜手領軍。吳宗憲鼓勵參賽者：「要成為巨星，關鍵只有四個字：鍥而不捨。」他也分享自己曾是方文山的「人生貴人」的故事，「當年他寫了上百首歌詞都賣不出去，是我當老闆時收了他的詞放進專輯，找周杰倫譜曲，才誕生了那首賣出第一首的作品。當別人的貴人代價很高，我還是要付錢的！」道盡星路背後的辛酸與堅持。

陳漢典則點名網路創作組合「屁孩」，認為他們風格鮮明、創意十足，善用短影音時代的優勢；LuLu則看好王ADEN、芮菲、王彙筑等潛力新星，並熱情喊話：「民間還有很多會唱歌的高手，現在就是你站上舞台、被世界看見的時刻！」

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