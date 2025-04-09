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娛樂 最新消息

朴信惠暖心問候台粉 時隔一年來台見粉絲

朴信惠5月來台辦見面會。（D-SHOW提供）朴信惠5月來台辦見面會。（D-SHOW提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕人氣韓星朴信惠接連以韓劇《低谷醫生》、《來自地獄的法官》收穫高人氣，她今（9）確定將於5月3日訪台，在台北CLAPPER STUDIO（三創展演廳）舉辦粉絲見面會，是她相隔一年再度來台。

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在釋出的問候影片中，朴信惠親自向粉絲打招呼，溫柔說：「時隔一年和大家問好，這段時間大家過得好嗎？我將會透過粉絲見面會再次與大家相見。自己有多想念大家，就代表我有多努力地在準備演出。」喊話大家5月見。

朴信惠在《來自地獄的法官》一改甜美形象，詮釋一位被復仇心驅使的法官角色，展現強烈情感層次與爆發力，獲得觀眾熱烈迴響，此外她也活躍於公益與廣告領域，讓她成為多個品牌的代言人。

朴信惠見面會門票在全台7-11 ibon及ibon網站熱售中，見面會採全區對號入座，詳情可關注主辦單位D-SHOW的官方Facebook及IG。

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