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娛樂 日韓

《黑暗榮耀》辛叡恩宣布來台 想逛夜市、動物園看貓熊

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓劇新生代女神辛叡恩以《黑暗榮耀》、韓版 《不能說的‧秘密》收穫大批粉絲的喜愛，今天（7日）公布將在5月10日首度訪台，於三重綜合體育館2樓舉辦粉絲見面會《SHIN YE EUN 1st Fan Meeting in Taipei 'The Milky Way'》，這是她出道後首度訪台，辛叡恩開心表示：「想到能與粉絲們共度時光，已經感到既興奮又開心了！期待我們能一起度過愉快而珍貴的時刻。」

辛叡恩珍惜每位粉絲的喜愛和支持，經常親自回覆留言，這次來台舉辦見面會，終於能見到台灣的「銀河」們，辛叡恩非常期待為粉絲展現更多不同面貌，謙虛地說：「特別想向台灣粉絲學習語言，學會在台灣必須要知道的語言跟表達方式。」若行程允許，也希望去看看《不能說的‧秘密》拍攝地，也想逛夜市、十分老街，還有到台北動物園看貓熊。

辛叡恩出道後首度訪台，期待與台粉相見。（網銀國際影視提供）辛叡恩出道後首度訪台，期待與台粉相見。（網銀國際影視提供）

氣質出眾的辛叡恩在大學一年級時登上雜誌封面，因此被JYP娛樂相中，火速簽約成為練習生，首部戲劇作品《A-Teen》飾演「都荷娜」一角，在少男少女間颳起一陣旋風，更被封為「小全智賢」，2019年搭檔崔普閔主持知名音樂節目《Music Bank》（音樂銀行），因為辛叡恩與崔普閔的好表現，還一舉拿下KBS演藝大賞的最佳情侶獎殊榮，顯見辛叡恩人氣之高。

辛叡恩演藝之路聲勢近年急速起飛，原本多以鄰家女孩角色居多的她，在全球爆紅韓劇《黑暗榮耀》演出高中時期朴涎鎮，變身帶頭霸凌的富家千金，讓觀眾對她氣得牙癢癢，也留下深刻印象，成為她的生涯代表作，接著在現象級韓劇《正年》劇中挑戰「許英諝」一角，帥氣地韓國傳統曲藝之美傳遞給全球觀眾，最後唱出最高收視率16.5%，奠定辛叡恩韓國新生代女神的地位。

接下來辛叡恩在新作Disney+首部韓國原創古裝劇《濁流》中飾演個性精明且正義感十足的「崔恩」一角，以獨特氣質詮釋這位引領商界的成功商人，目前正在拍攝JTBC全新復古青春愛情劇《百次的回憶》，故事背景設定在1980年代，劇中她扮演天生自帶魅力、活潑外向的公車車掌「徐鍾熙」，與新晉男神許楠儁展開一段純真初戀故事。

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