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娛樂 最新消息

蔡昌憲挑戰身障角色卡關！「戴假肢上陣」哀嚎難揣摩

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛劇《九如一家人》由黃鐙輝與李杏主演，范瑞君、蔡昌憲、黃冠智、高山峰、吳鈴山、吳政迪、游安順、夏靖庭、孫鵬等聯合演出，集結了社會寫實電影的的卡司陣容來勢洶洶，劇中黃鐙輝與李杏聯手解更生人加繼親家庭三角習題，黃鐙輝飾演更生人「楊九如」，同時也是處在一個繼親家庭，對現實生活中他是三寶爸的身分完全不一樣的體驗，還好黃鐙輝特別喜歡小孩，還有資助貧童的習慣，他認為即使對於沒有血緣關係的孩子，他一樣能夠付出全心的愛。

偶像劇小生李運慶為了完整詮釋吸毒成癮角色的心理狀態，更是自2007年以來第一次剪寸頭，在人物的形象以及造型上有很大的突破，請大家拭目以待喔！監獄是重要的場景，在合法申請全臺四所監獄支援拍攝後，拍攝時獄中的受刑人是絕對不能入鏡，劇組前後動用了六十名臨演，而且全部剃了三分頭，才拍出理想的畫面。

蔡昌憲《九如一家人》首次詮釋身障人士。（大愛提供）蔡昌憲《九如一家人》首次詮釋身障人士。（大愛提供）

蔡昌憲飾演的「阿宏」，左手臂嚴重發育不良，在炎熱的天氣戴著假肢拍戲十分辛苦。蔡昌憲說「這次算是蠻挑戰的，因為是我第一次飾演身障人士，所以不管是生理心理都比較難去揣摩」，尤其是在生理的部分。因為兩隻手都算是發育不完全，每次到拍戲現場，除了午、晚餐，左手一整天往後綁在背後壓迫著蠻不舒服的。蔡昌憲大部分都是與黃鐙輝對戲，兩人認識十幾年「第一天我印象蠻深就是，我們要拍的第一場戲就要大吵一架」。不過兩人拍攝起來好默契不在話下。

黃冠智凶狠角色揣摩對象是掌人巴掌的教練。（大愛提供）黃冠智凶狠角色揣摩對象是掌人巴掌的教練。（大愛提供）

黃冠智飾演幫派份子「阿豪」，從小父母離異，因為長得像媽媽被爸爸家暴，國中時逃家後走上歧途。黃冠智表示自己的生長環境與角色沒有任何關聯，每當扮演這種需要裝凶狠的角色，想到的都是以前在桌球校隊時，喜歡賞人巴掌的教練。黃冠智說拍攝《九如一家人》「一開始都很緊張，因為導演跟演員還有工作人員很多都是第一次合作，所以壓力蠻大的」。在角色方面詮釋更生人更有挑戰的地方就是「在語言方面不能夠講髒話，這點我是要花滿多時間適應的

左圖：小羽（中）和F.l.R.飛兒；右圖：蕭閎仁與陳建寧（右）。（大愛提供）左圖：小羽（中）和F.l.R.飛兒；右圖：蕭閎仁與陳建寧（右）。（大愛提供）

主題曲方面，「F.I.R.+武渡羽」展現不同世代的合作，融合不同觀點打開音樂視野，陳建寧想做出更有世界觀的音樂，他特地請小羽先以發散式創意把詞曲先寫出來，他再負責收斂後提升。主題曲「我攏知影」是一首臺語歌，由蕭閎仁演唱，他看了歌詞之後覺得不但是跟劇情是有緊密聯結的，部份歌詞寫的好像有符合他自己的某些人生階段，是一首讓他很有感覺的臺語歌，邊在演唱的時候腦中也會想像到劇情的流動，國語的部份「螢火微光」，用不同編曲、填詞，由小羽自己詮釋，陳建寧認為不同年齡層對痛、對失去的感受是不一樣的，賣座的劇也是老少咸宜、跨層次的。

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