晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曹佑寧「球隊爆衝突」頂撞教練 眼淚軟化鋼鐵心

曹佑寧（右起）、夏騰宏和段鈞豪合作《星空下的黑潮島嶼》，默契極佳。（客台提供）曹佑寧（右起）、夏騰宏和段鈞豪合作《星空下的黑潮島嶼》，默契極佳。（客台提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕夏騰宏、曹佑寧、段鈞豪今宣傳客台戲劇《星空下的黑潮島嶼》，曹佑寧戲裡是被關在綠島的政治犯，面臨高壓管理，他提到過去是棒球員，球隊生活也是高壓管理，唯一一次衝撞教練是因他被選上國家代表隊後，教練當眾罵他「態度散漫、自以為是」，讓他備受委屈，氣到把護具丟到鐵皮屋後甚至落淚，沒想到眼淚攻勢軟化教練的鋼鐵心。

曹佑寧認為劇中角色面臨的高壓管理和以前球隊很像。（客台提供）曹佑寧認為劇中角色面臨的高壓管理和以前球隊很像。（客台提供）

他提到過往在球隊體制下長大，想做什麼都不敢，宛如當兵，有次被教練誤會，當眾遭到斥責，讓他又氣又委屈，脫下打擊護肘就往鐵皮屋頂上扔，還情緒失控哭了，讓教練也跟著被軟化。其實曹佑寧曾跟好友起爭執時也是激動落淚，他說：「因為心裡覺得把對方當最好朋友。」被說是「水做的男人」。至於跟女友王淨，曹佑寧則說兩人不太會吵架，有不開心的事都好好講。

夏騰宏戲裡戲外性格都頗叛逆。（客台提供）夏騰宏戲裡戲外性格都頗叛逆。（客台提供）

一旁夏騰宏戲裡戲外性格都頗叛逆，他國中時先在嘉義唸書，因不滿學校有髮禁，帶著同學連署廢除髮禁，沒想到「萬人響應、一人到場」，最終只有他被教官抓到懲罰，索性轉學回台北唸書，後來讀高中時，他不愛上學，高中硬生生唸了6年，學校還拜託媽媽來簽切結書，他才能在22歲時順利畢業。

後來到演藝圈發展，他一開始依舊故我，剛出道時拍短片，當時認為導演一直要他演不適合角色的演法，不耐煩嗆聲導演「為何這樣拍？」，沒想到後來無論他怎樣拍，都被導演喊NG，才意識到自己被針對，也逐漸收斂性格。

此外，段鈞豪戲裡詮釋說四川話的軍官，除了找朋友苦練四川話之外，他其實也有底子，因他的爺爺、外公過去在四川當兵，媽媽則是四川人，演起來頗為到位。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中