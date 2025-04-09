曹佑寧「球隊爆衝突」頂撞教練 眼淚軟化鋼鐵心

曹佑寧（右起）、夏騰宏和段鈞豪合作《星空下的黑潮島嶼》，默契極佳。（客台提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕夏騰宏、曹佑寧、段鈞豪今宣傳客台戲劇《星空下的黑潮島嶼》，曹佑寧戲裡是被關在綠島的政治犯，面臨高壓管理，他提到過去是棒球員，球隊生活也是高壓管理，唯一一次衝撞教練是因他被選上國家代表隊後，教練當眾罵他「態度散漫、自以為是」，讓他備受委屈，氣到把護具丟到鐵皮屋後甚至落淚，沒想到眼淚攻勢軟化教練的鋼鐵心。

曹佑寧認為劇中角色面臨的高壓管理和以前球隊很像。（客台提供）

他提到過往在球隊體制下長大，想做什麼都不敢，宛如當兵，有次被教練誤會，當眾遭到斥責，讓他又氣又委屈，脫下打擊護肘就往鐵皮屋頂上扔，還情緒失控哭了，讓教練也跟著被軟化。其實曹佑寧曾跟好友起爭執時也是激動落淚，他說：「因為心裡覺得把對方當最好朋友。」被說是「水做的男人」。至於跟女友王淨，曹佑寧則說兩人不太會吵架，有不開心的事都好好講。

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夏騰宏戲裡戲外性格都頗叛逆。（客台提供）

一旁夏騰宏戲裡戲外性格都頗叛逆，他國中時先在嘉義唸書，因不滿學校有髮禁，帶著同學連署廢除髮禁，沒想到「萬人響應、一人到場」，最終只有他被教官抓到懲罰，索性轉學回台北唸書，後來讀高中時，他不愛上學，高中硬生生唸了6年，學校還拜託媽媽來簽切結書，他才能在22歲時順利畢業。

後來到演藝圈發展，他一開始依舊故我，剛出道時拍短片，當時認為導演一直要他演不適合角色的演法，不耐煩嗆聲導演「為何這樣拍？」，沒想到後來無論他怎樣拍，都被導演喊NG，才意識到自己被針對，也逐漸收斂性格。

此外，段鈞豪戲裡詮釋說四川話的軍官，除了找朋友苦練四川話之外，他其實也有底子，因他的爺爺、外公過去在四川當兵，媽媽則是四川人，演起來頗為到位。

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