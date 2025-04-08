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宥勝性騷復出網怒轟！被問老婆小孩反應親回：滿滿的抱歉

宥勝性騷復出網怒轟！被問老婆小孩反應親回：滿滿的抱歉宥勝沉澱22個月後重啟YouTube頻道宣布復出。（翻攝自YouTube）

〔記者蕭方綺／台北報導〕宥勝2023年6月被爆曾對公司女員工襲胸、強吻，遭依強制猥褻起訴，最終二審被判處8個月刑期，但宣告緩刑5年、須向公庫支付200萬元。相隔22個月，他昨晚在自己的社群媒體拍影片復出，宣告「重啟頻道，重新出發」，網友評價兩極。

有人詢問他老婆、小孩想法，他親自回應：「對於家人，我只有滿滿的抱歉，這是我自己的事，卻讓他們共同承擔壓力，所以我必須用更長的時間、並做的更好，才能回報他們的愛。」

有網友對於他要拍影片，表示支持，但大多數人都相當反感，認為他過去行為太噁心，「為什麼又出現了？你還是眷戀演藝圈的快錢！想吐！」並希望他不要再當公眾人物了，指出他每次出現都是喚醒受害者的傷痛，網友痛批：「你可以簡單地說『按下暫停封鎖我』，但就算受害者封鎖你了，她封鎖得了整個媒體嗎？你今天拍完這段影片，她要在電視、網路、社群上看到大量的你的臉你的資訊，對她來說只有二度傷害而已。」

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

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