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娛樂 最新消息

賽德克歌手超有心！蒐集歌迷願望「漂流」全台

女巫店演出現場布置。（卡努創藝工作室提供）女巫店演出現場布置。（卡努創藝工作室提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕來自劇場的賽德克族吟遊詩人Teymu Ukah 德伊木，2024年發表第二張賽德克族語全創作專輯《Ucilung 將我遺忘在海邊吧》，專輯不插電音樂會也於今年3月正式啟動，將音樂結合戲劇，希望帶領聽眾享受浪漫音樂劇場。

女巫店首演。（卡努創藝工作室）女巫店首演。（卡努創藝工作室）

首發場3月底在臺北女巫店舉辦，現場座無虛席，觀眾圍繞在Teymu Ukah 德伊木周圍近距離觀賞演出。Teymu Ukah 德伊木表示，「聽眾像是我的朋友一般，距離較近，可以聽我暢聊，有些小互動，我很喜歡這種輕鬆的氛圍。」

不同於錄音室版本，此次音樂會的亮點為木吉他編制，在編曲上更重視吉他和vocal的契合度，希望能讓聽眾感受到有別於錄音室版本的溫馨和細膩。Teymu Ukah 德伊木特別在每首曲目之前加入族語教學時間，以利現場觀眾理解歌曲的意義和情感，「能夠讓聽眾接觸族語，也能跟著哼唱，是我很感動的地方。」

為了讓參與聽眾更能夠貼近創作作品，Teymu Ukah 德伊木也加入不少巧思。每個場次都會抽出一首歌，製作成專屬的「族語歌詞小卡」送給該場聽眾。演出現場一角更有精心佈置的「星星區」，「我幫大家準備了許多不同顏色的紙條，也親手寫下許多曾經『漂流』過的話，摺成星星。可能是祝福，可以是願望，那些表達與傾聽，我們可以一起完成。」

德伊木拿起星星瓶。（卡努創藝工作室提供）德伊木拿起星星瓶。（卡努創藝工作室提供）

Teymu Ukah 德伊木說，這個裝滿星星的玻璃瓶，將跟著巡迴演出從臺北一路向南流動，流經東海岸，累積不同聽眾的「絮語」，在不同的時刻被拾起閱讀。詳細演出資訊可關注 Teymu Ukah 德伊木官方社群公告。

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