被爆轉售公關品險失代言 吳姍儒超錯愕曝「與老闆私下對話」

吳姍儒昨傳出曾上網轉售公關品，導致代言一度不保，今（9日）露面強調沒有這件事。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「Sandy」吳姍儒昨傳出曾上網轉售公關品，導致代言一度不保，今（9日）她出席冰品代言活動時親自澄清，強調根本沒有這件事。

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吳姍儒昨傳出曾上網轉售公關品，導致代言一度不保，今（9日）露面強調沒有這件事。（記者潘少棠攝）

對於傳聞指出她曾轉售氣泡水機，吳姍儒表示十分錯愕，「看到滿驚訝的，但也沒有特別想澄清，因為根本沒這回事。」她透露與廠商合作多年，一直關係良好，新聞出來後廠商老闆甚至親自打電話給她，直言報導太誇張。她笑說：「那台機器現在還放在我工作室，其他幾台在鹿希派家、妹妹家、還有親戚家，連憲哥都搶不到！」

吳姍儒昨傳出曾上網轉售公關品，導致代言一度不保，今（9日）露面強調沒有這件事。（記者潘少棠攝）

吳姍儒坦言，出道以來面對各種傳聞早已習慣，感謝合作廠商始終支持，「這幾年新聞很多，也沒有廠商因此對我有意見，這次老闆也說不用太在意，我就說慢慢習慣吧，沒關係啦！」高EQ面對風波。

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