吳姍儒遭爆「轉賣公關品」險丟代言 吳宗憲：早點習慣比較好

吳姍儒被爆出過去曾上網轉賣公關品，導致代言一度不保，對此，爸爸吳宗憲回應：「她形象這麼好都還被修理，早點習慣比較好啦！」（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「Sandy」吳姍儒今傳出積極爭取原本由曾國城主持的《一字千金》，展現企圖心，但隨後又被爆出過去曾上網轉賣公關品，導致代言一度不保，形象風波再起。對此，爸爸吳宗憲被問到時則從容回應：「哈哈哈哈，她形象這麼好都還被修理，早點習慣比較好啦！」

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據傳，吳姍儒在擔任氣泡水機代言人期間，廠商送給她最新型號的產品，但不久後，廠商在交易平台發現有人販售這款氣泡水機，由於這款產品全台僅吳姍儒擁有，讓事件隨即曝光並引起關注。業界人士透露，一般藝人收到公關品後，會選擇轉送給工作人員，但吳姍儒卻選擇上網轉賣，作風似乎過於勤儉。

後來廠商原本打算更換代言人，但在吳姍儒積極溝通下最終決定續約，而吳姍儒也成功保住代言合約，可見她危機處理能力不容小覷。

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