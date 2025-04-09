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白冰冰求子16次失敗！臥床14天不能走 揭血淚史曝「精主之謎」

〔記者林欣穎／台北報導〕下個月就是母親節，每年母親節對白冰冰來說是不敢碰觸的節日，但今年她不但會在民視《超級冰冰Show》跟蔡家蓁合唱為白曉燕基金會25周年紀念而寫的《燕兒慢飛》，日前還去參加桃園的生殖醫學中心開幕剪綵，並在Youtube節目《誠懇逗陣》分享自己16次求子失敗的血淚史。

白冰冰參加生殖醫學中心開幕剪綵。（長興影視提供）白冰冰參加生殖醫學中心開幕剪綵。（長興影視提供）

白冰冰在白曉燕過世後，一心想把女兒生回來，從42歲拼到48歲，7年進行了16次的試管嬰兒都未如願，她說：「當初的過程血淚斑斑，因為台灣法規的關係，尋找醫生和精子取得都很困難，在美國、台灣兩地折騰，還是跟孩子無緣。」

白冰冰27年前開始嘗試做試管嬰兒，當時的技術從療程開始就必須打很多的排卵針，再全身麻醉取出卵子，等卵子植入子宮後，又要打很多的黃體素，還必須臥床14天才能下床走路。每次療程要打200針以上，7年16次至少3200針。

白冰冰（右）透過宋衍儒醫師的介紹，認識目前的試管嬰兒技術。（長興影視提供）白冰冰（右）透過宋衍儒醫師的介紹，認識目前的試管嬰兒技術。（長興影視提供）

一開始白冰冰是天天到醫院打針，後來工作忙只好自己打，「本來想請助理幫忙，但她手一直發抖，我只好自己打，打到最後雙腿、雙臂、肚子上都布滿細細的針孔。」她第一次植入時正好遇到921大地震，心繫災民的她拒絕不了邀約，仍去募款救災，最多一天跑8個電視台，「當時我大哥就跟我說，小孩應該沒了，果然第一次沒成功，之後也一直滑胎。」

回憶試管失敗史，白冰冰有感而發地說：「整整7年，面對一次次的失敗，我好像活在地獄一樣。」她更進一步地說：「第4、5次失敗，我開始哭；第8、9次失敗，醫療團隊一直鼓勵我，跟我加油；第14次失敗，醫生勸我放棄，反而是我拜託他們，給他們加油打氣；第16次失敗，已經完全取不到卵子了，一群醫護人員跟我抱頭痛哭，長久以來的堅持我們已是生命共同體，最後將那幾年的委屈與挫敗用淚水翻篇。」

白冰冰日前特別參觀生殖醫學中心，在宋衍儒醫師介紹下，希望讓更多人認識何謂生殖醫療，了解人工受孕和試管嬰兒的治療方法，白冰冰分享自己失敗的經驗，「以前取精不易，也不好到處請人幫忙捐精，我是特別拜託朋友幫忙找的，16次都是取同一個人的精子，當時換了好幾個醫生，就沒想到要換『精主』，現在想想說不定卵子和精子不是那麼的適合。」

此外，白冰冰也透露當時自己有子宮肌瘤，是不是也有可能讓胚胎無法順利著床？「當時醫生說我有小小的子宮肌瘤，但是不影響，因此沒有先處理。」宋醫師解釋子宮肌瘤要看大小和位置，如果靠近子宮內膜，可能會干擾胚胎著床，會建議處理，但如果比較外面，就還好可以繼續觀察。

白冰冰最後得知現在的技術每次取卵只需打10-15針的排卵針，也不用臥床，讓她好想哭，「我以前一次要打200多針，這樣重覆16遍，還因為打太多黃體素導致發胖，想想好心酸，那真的是我慘痛的經驗，整整7年好像活在地獄裡。」但也因過去失敗的經驗，讓她願意現身跟大家分享，「這是我平常不願碰觸的痛點，但希望我走過的失敗路，別人不要再走了。」

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