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娛樂 最新消息

金鐘獎改制！昔曾國城被吳宗憲暗酸 益智、實境獎項確定分家

〔記者林欣穎／台北報導〕今年金鐘獎節目類及戲劇類將迎來60年，今（9）日文化部公布獎勵要點，8年來爭議最大的「益智及實境節目獎」如今確定要分家，將實境節目獎獨立出來、益智併入「綜藝節目獎」。

吳宗憲、曾國城兩人都曾提出建議認為獎項應該分開頒。（資料照）吳宗憲、曾國城兩人都曾提出建議認為獎項應該分開頒。（資料照）

金鐘獎在2017年新增「益智及實境節目獎」，得獎名單從2021年起由實境節目《全明星運動會》、《決戰水下伸展台》、《來吧！營業中》、《上山下海過一夜之極島台灣》等拿下獎項，主持人獎則較平均，曾國城拿下3次主持人獎；吳宗憲、林柏昇《綜藝玩很大》2次；《阮三个3》、《騎吧！哈林小隊》各拿1次。

不過往年提及「益智及實境節目獎」不少主持人都提議要分開舉辦，曾國城2023以《一字千金》成為當年入圍中唯一一個益智獎項，打敗《綜藝玩很大》拿下獎項，當時吳宗憲就暗諷「沒有主持過這麼輕鬆的節目」，當時金鐘評審李景白提到評審是經過四輪票才定奪勝負，坦言益智及實境放在一起本來就有些難評，至於是否分家還要看每年評估。

而今文化部獎勵要點提到，今年起綜藝節目獎泛指「以音樂（含音樂競賽節目）、歌舞（含歌舞競 賽節目）、才藝表演、短劇、益智、遊戲、競賽等元素為內容之節目」，實境節目獎則為「以真人實境或互動為內容之節目」。

對此李景白也表示：「綜藝跟實境在過去這些年的消長，其實都反應在網路普及的結果，讓實境更被接受；但其實20幾年前歐美就已經流行實境節目，因應趨勢，大家要努力區隔側錄式實境跟有策劃的實境間的不同。」

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