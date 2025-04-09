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娛樂 最新消息

《黑豹》導演打造影史極致體驗！麥可B喬丹《罪人》荷爾蒙狂噴

麥可B喬丹在《罪人》上演火爆槍戰。（華納兄弟提供）麥可B喬丹在《罪人》上演火爆槍戰。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕曾執導《黑豹》的金獎名導萊恩庫格勒今年與性感男神麥可B喬丹五度合作，推出全新動作驚悚鉅作《罪人》，不僅出動當今影壇最頂級規格IMAX膠卷攝影機拍攝，麥可更1人飾演2角，展現雙倍魅力、荷爾蒙狂噴，交出從影最瘋狂演出。

該片今（9）日釋出幕後花絮，導演庫格勒為打造影史上最沉浸式電影，挑戰難以駕馭的IMAX膠卷攝影機，力求最大、最震撼畫面，更將槍戰動作、驚悚恐怖類型完美結合，帶來前所未有的觀影體驗，保證讓影迷看得直呼過癮。

導演萊恩庫格勒（右）出動當今影壇最頂級規格IMAX膠卷攝影機拍攝新片《罪人》。（華納兄弟提供）導演萊恩庫格勒（右）出動當今影壇最頂級規格IMAX膠卷攝影機拍攝新片《罪人》。（華納兄弟提供）

導演庫格勒表示自己曾拍過改編真實事件、漫畫的電影，這次新片想帶來新意，挑戰打造電影院前所未有的極致沉浸體驗。他再次和《黑豹2：瓦干達萬歲》攝影師奥特姆阿卡帕夫合作，使用能最真實模仿人類視覺反應的IMAX膠卷攝影機拍攝，讓片中主角們面對未知恐懼的緊張感無限放大，槍戰駁火動作戲也充滿震撼力，成果讓麥可驚嘆「畫面真的太美了」，女星海莉史坦菲德更直呼「這絕對是觀眾一生難得的體驗」。

該片描述從大都市返鄉的雙胞胎兄弟，舉辦一場徹夜狂歡的音樂派對，沒想到隨著夜幕降臨，這場派對因門外的不速之客而變調。麥可化身風格截然不同的雙胞胎，為了在同一畫面呈現兩個角色的差異，不僅在造型、口音做出區隔，就連細微的肢體動作也充滿演技細節。

此外，麥可更換上多種造型吸引觀眾目光，有潮到出水的時髦西裝套裝，也有粗曠風格的單薄內衣，大露爆滿胸肌讓男性荷爾蒙肆意狂噴，散發瘋狂性感魅力，交出他從影以來最精采演出，絕對讓粉絲爽翻天。

《罪人》將於4月17日在台上映，包括2D · IMAX · Dolby Cinema · SCREENX 版本同步上映，預售票明（10）日開賣，購票還可獲得獨家贈品，為饗宴影迷，更將舉辦IMAX特別場，詳情請洽各大影城。

《罪人》IMAX花絮：

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