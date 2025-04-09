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王思佳尪遭爆非富商 24字首發聲洩心境

王思佳2年前經歷假包風波，業配與代言邀約大幅減少。（翻攝自王思佳臉書）王思佳2年前經歷假包風波，業配與代言邀約大幅減少。（翻攝自王思佳臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕王思佳2年前經歷假包風波，業配與代言邀約大幅減少，8日遭爆她在美國長大的老公竟是某位董事長母親司機，且目前處於待業狀態。針對傳聞，王思佳經紀人發聲明澄清：「思佳先生並非藝人，從事什麼職業不需要向社會大眾交代，請大家尊重這一點。」

王思佳本人則在臉書動態PO出愛犬照片，吐露心境說：「好好享受人生，比你好的沒空理你，比你差的才會一直煩你。」24字疑回應謠言紛擾。

而對於所謂「代言被搶走」傳聞，王思佳經紀人澄清：「我們並未接到任何來自該生技公司希望洽談思佳代言的聯繫，這應該純屬無根之談。如果真的有這樣的機會，歡迎廠商直接聯絡我們，我們會非常樂意進一步洽談合作。」

經紀人也分享個人看法：「工作本來就有競爭，有人拿到機會我們祝福；如果我們沒有拿到，就繼續努力、持續進步。這不需要比較，也不必與其他藝人做對比。」並透露王思佳近況：「目前思佳行程相當緊湊，月底還有2場新的代言記者會。」

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