晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

王柏傑謝欣穎戀3年改談地下情 男方想婚了

謝欣穎、王柏傑過去合作影集《華燈初上》假戲真做，交往3年多低調甜蜜，偶有放閃經常讓外界稱羨。（翻攝自IG）謝欣穎、王柏傑過去合作影集《華燈初上》假戲真做，交往3年多低調甜蜜，偶有放閃經常讓外界稱羨。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕謝欣穎和王柏傑因合作影集《華燈初上》擦出愛火，2人交往3年多經常公開放閃，去年底傳出姐弟戀告吹，雙方皆未正面回應，上個月12日凌晨，欣穎分享無名指戴鑽戒美照疑被求婚。對此，經紀人否認被求婚，透露是與品牌合作。

今（9）日傳出最新消息，2人不但沒分手還愛的濃烈，不過王柏傑因酒駕保護欣穎工作才讓戀情轉趨低調，更有一說，王柏傑已向友人表示想婚念頭，「他說有股衝動想向謝欣穎求婚，現在只差開口下跪等點頭」，友人說，好消息隨時有可能傳出。

謝欣穎上個月12日分享鑽戒照。（翻攝自IG）謝欣穎上個月12日分享鑽戒照。（翻攝自IG）

上個月12日，謝欣穎在IG限動貼出黑白濾鏡照，左手無名指戴著大鑽戒，並將手放在一名身穿車衣的男子背上，由於男子並未露臉，其身分引起外界好奇，但照片沒多久被刪除，不少人興奮喊：「是不是要祝福了」、「希望欣穎能得到幸福」。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中