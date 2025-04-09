王柏傑謝欣穎戀3年改談地下情 男方想婚了

謝欣穎、王柏傑過去合作影集《華燈初上》假戲真做，交往3年多低調甜蜜，偶有放閃經常讓外界稱羨。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕謝欣穎和王柏傑因合作影集《華燈初上》擦出愛火，2人交往3年多經常公開放閃，去年底傳出姐弟戀告吹，雙方皆未正面回應，上個月12日凌晨，謝欣穎分享無名指戴鑽戒美照疑被求婚。對此，經紀人否認被求婚，透露是與品牌合作。

今（9）日傳出最新消息，2人不但沒分手還愛的濃烈，不過王柏傑因酒駕保護謝欣穎工作才讓戀情轉趨低調，更有一說，王柏傑已向友人表示想婚念頭，「他說有股衝動想向謝欣穎求婚，現在只差開口下跪等點頭」，友人說，好消息隨時有可能傳出。

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謝欣穎上個月12日分享鑽戒照。（翻攝自IG）

上個月12日，謝欣穎在IG限動貼出黑白濾鏡照，左手無名指戴著大鑽戒，並將手放在一名身穿車衣的男子背上，由於男子並未露臉，其身分引起外界好奇，但照片沒多久被刪除，不少人興奮喊：「是不是要祝福了」、「希望欣穎能得到幸福」。

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