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33歲愛女過世 香港前特首梁振英悲喊：走得突然

梁振英和長女梁齊昕感情深厚。（香港星島日報）梁振英和長女梁齊昕感情深厚。（香港星島日報）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港前特首梁振英長女梁齊昕，8日傳出在筲箕灣一間服務式公寓內被發現昏迷，救護人員接獲報案後趕赴現場，發現梁齊昕已沒了呼吸心跳，被宣告不治，享年33歲。

梁齊昕過往時常透過社群網站分享生活點滴。（翻攝自IG）梁齊昕過往時常透過社群網站分享生活點滴。（翻攝自IG）

梁振英今（9）日凌晨在臉書發文悲痛證實愛女過世噩耗：「齊昕走了，走得很突然，目前可以排除自殺和其他可疑。」

香港前特首梁振英目前為中國全國政協副主席。（法新社資料照）香港前特首梁振英目前為中國全國政協副主席。（法新社資料照）

以下為梁振英臉書全文：

齊昕走了，走得很突然，沒有留下集言片語，只是安詳的躺在床上，前幾天她還主動去接種流感疫苗。

感謝警方和法醫的調查，目前可以排除自殺和其他的可疑。

感恩各位朋友在我們一家最困難時刻的關心、理解和慰問。

香港《星島日報》報導，梁齊昕生於1991年9月11日，曾就讀德瑞國際學校，之後赴英就讀知名女子高中Wycombe Abbey School，並於2010年畢業，其後在倫敦政治經濟學院修讀法律系，但在2013年6月休學。

報導指出，梁齊昕休學後回香港定居，一直是港媒焦點，有媒體曾訪問精神科專科醫生，指她可能罹患憂鬱焦慮症，而梁振英亦曾表示女兒健康有問題。

據悉，梁齊昕有2個社交平台帳號，上個月4日在其中一個帳號發文稱「我真的很病」，2天後以黑底白字留下一段英文詩句，大意為「心碎是自古以來最響亮的寧靜」，以及「你可以私訊給我，道出你最傷心的故事」。

香港前特首梁振英與妻子唐青儀共育有3名子女，分別是長子梁傳昕、長女梁齊昕和次女梁頌昕。

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