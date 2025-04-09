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娛樂 最新消息

被川普關稅害慘綠油油 詹惟中預言曝可怕下場

全球金融市場籠罩在美國總統川普關稅風暴眼。（資料照）全球金融市場籠罩在美國總統川普關稅風暴眼。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕全球金融市場籠罩在美國總統川普關稅風暴眼，台股7日慘遭血洗2065點，指數不僅摜破2萬點大關，更直下1萬9千點，收19232.35點，當天詹惟中在臉書發文吐露2025年整年度「天機星化祿」，直言大家面對股災很辛苦很痛苦，昨又再開金口。

詹惟中8日再預言說：「這是提醒及預言不是詛咒。」坦言快樂是一天，痛苦也是一天，讓每天過得很快樂，不是也很快樂嗎？認為股票是一時的，現金也是一時的，健健康康才是永遠的，「你到底花了多少才是真的？你到底花在誰的身上才是真的。」

詹惟中強調是提醒不是詛咒，並分享個人觀點：「基本上對這次股災的後續我個人還是保持樂觀的態度去面對，雖然我不玩股票也不懂股票。」他對準川普說：「但有一句話是真的，『莫犯眾怒！川哥好像比耶穌還偉大！』」表示面對2026年年底以前的一切災難跟危險，「我的地震跟股票的預言都印證，過往的預言都非常精準，我們拭目以待。」

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