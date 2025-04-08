宥勝甩性騷宣布復出 歐陽靖曝表演型人格不願給聲量

宥勝宣布復出，重新開啟頻道。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕男星宥勝於2023年6月被爆出曾經對公司女員工襲胸、強吻，後依強制猥褻起訴，最終二審判處8個月刑期，緩刑5年、須向公庫支付200萬元。相隔近2年時間，宥勝昨（7）晚在社群媒體發布影片並宣告復出。

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身為人母的女星歐陽靖今（8）在社交媒體發長文譴責，但拒絕說出宥勝的名字，更強烈反對性犯罪者重返螢光幕，還透露對方私下就是個表演型人格的人。

歐陽靖表示了解對方是表演型人格，提出不給聲量才是最好的抵制。（翻攝自臉書）

歐陽靖表示自己常在網路評論時是，藉以發揮自己的「正義」，但隨著年紀漸長，她意識到群眾意識就像大樹，一定會經過蟲蛀、損傷等過程。

歐陽靖也表示自己的父親是更生人，因黑幫犯罪入獄型其受滿，金盆洗手後重出社會，再也沒有踏上過去的老路子。且因為曾犯過錯，父親出獄後默默行善、救援流浪動物，以善行贖罪，最後平靜離開世界。

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歐陽靖強調自己絕對反對性犯罪者出現在螢光幕前，但法律卻沒有規定他們不能復出，所以她決定採取「不指名道姓」、「不給聲量」、「拒看」、「拒聽」、「拒絕轉載」讓對方聲量減到最低，達到社會性死亡。歐陽靖又在幾小時後補充，有人以為她的文章在暗諷德州媽媽沒有崩潰，她解釋，自己認是當事者，知道對方是個需要聲量的表演型人格，無論輿論正面或負面，對方都會得到舞台，且對方家人、朋友都是全心全意相挺，所以歐陽靖認為不給聲量是最好的抵制。

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